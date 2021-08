Müller über Bayern-Zukunft: "Ausgang völlig offen!"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Thomas Müller ist beim FC Bayern eine Institution

Thomas Müller ist nicht nur der dienstälteste Spieler im Kader des FC Bayern München, sondern längst eine lebende Klublegende geworden. In seiner aktiven Laufbahn hat der 31-Jährige mittlerweile 30 Titel gewonnen und damit mehr als jeder andere deutsche Fußballer in der Geschichte. Bleibt Müller für immer ein Münchner? Der Publikumsliebling hat sich jetzt selbst zu seiner sportlichen Zukunft geäußert.

Ob er seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister im Alter von dann fast 34 Jahren noch einmal verlängern werde bzw. wolle, konnte Müller im Gespräch mit der "Münchner Abendzeitung" nicht konkretisieren: "Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt nicht beschäftige", so der Nationalspieler.

Er ließ diesem Statement einen Satz folgen, der viele Bayern-Fans in Aufruhr versetzen dürfte: "Ausgang völlig offen!"

Das bedeutet nicht weniger, als dass sich der zehnfache Deutsche Meister offensichtlich tatsächlich vorstellen kann, nach 2023 noch einmal ein Abenteuer im Ausland zu wagen. Zumal noch vollkommen unklar ist, wie sehr der FC Bayern künftig noch auf seine Nummer 25 bauen wird.

Müller-Debut im August 2008 unter Jürgen Klinsmann

Bisher kennt Thomas Müller nur den FC Bayern als Profi-Station. Über 600 Mal lief das Eigengewächs schon für den deutschen Branchenprimus auf, alleine 385 Mal davon in der Bundesliga. Sein Erstliga-Debüt feierte der damals 18-Jährige im August 2008 unter Cheftrainer Jürgen Klinsmann, als er gegen den Hamburger SV (Endstand 2:2) für Miroslav Klose eingewechselt wurde.

In der laufenden Saison ist Müller unter dem neuen Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann bisher gesetzt. Der Offensivmann stand in allen vier Pflichtspielen der Münchner in der Startformation. Im Supercup gegen den BVB erzielte er in der letzten Woche seinen ersten Saisontreffer.