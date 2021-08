Werder-Transfers: EM-Star soll her, Duo will weg

MANUEL GEISSER via www.imago-images.de

Christian Fassnacht möchte wohl zu Werder Bremen wechseln

Bei Zweitligist Werder Bremen könnte sich auf dem Transfermarkt in den letzten Tagen noch einmal richtig etwas tun. Ein Duo soll angeblich in die Bundesliga wechseln, dafür könnte ein EM-Star an die Weser kommen.

Es geht möglicherweise noch rund beim SV Werder Bremen. Jedenfalls brodelt die Gerüchteküche derzeit mächtig bei den Grünweißen. Einerseits wollen die Hanseaten wohl noch zwei Spieler verkaufen. Andererseits soll ein rechter Mittelfeldspieler kommen, dessen Transfers wohl eng mit den beiden Erstgenannten zusammenhängt. Namentlich geht es hier um Christian Fassnacht.

Der Schweizer war zuletzt mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes bei der EM und steht derzeit noch bei den Young Boys aus Bern unter Vertrag. Der 27-Jährige ist noch bis 2023 an die Eidgenossen gebunden, kann sich aber laut "Bild" einen Wechsel nach Bremen sehr gut vorstellen.

Fassnacht hatte sich unter der Woche mit den BSC Young Boys noch für die Champions League qualifiziert. Ihn reizt aber offenbar der deutsche Fußball.

Werder wohl mit Fassnacht einig

Dem Bericht nach laufen im Moment die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen. Mit dem Spieler scheint sich Werder mehr oder minder einig zu sein. Das Gehalt stelle kein Problem dar, so das Boulevard-Blatt. Aber: Bei der Ablöse liegen der SVW und der Hauptstadtklub noch auseinander.

Fünf Millionen Euro wollen die Verantwortlichen des BSC laut "Sky" für Fassnacht haben, der in der letzten Saison in 36 Super-League-Spielen immerhin zehn Tore erzielte und sechs Treffer vorlegte. Geld, das in Bremen womöglich nicht vorhanden ist. Außer die Grünweißen verkaufen noch Spieler.

Friedl und Möhwald gemeinsam zu Union Berlin?

Hier kommen Kevin Möhwald und Marco Friedl ins Spiel. Beide sind laut "Bild" abwanderungswillig und möchten gern in der Bundesliga spielen. Da kommt es nicht ganz ungelegen, dass Union Berlin die Fühler nach beiden Werder-Stars ausgestreckt hat.

Laut dem Bericht sind sich sogar beide schon mit den Köpenickern einig. Auch mit den Bremern sind die Verhandlungen weit, so das Blatt.

Zwischen fünf und sechs Millionen soll Friedl einbringen, bei Möhwald hingegen stocken die Gespräche noch. Sein Marktwert liegt im unteren einstelligen Millionenbereich. Nach Infos der "Deichstube" sind die Parteien - anders als von "Bild" vermutet - auch bei Friedl noch weit auseinander.

Weiter heißt es, dass Friedl am Sonntag im Nord-Duell mit Hansa Rostock nicht auflaufen will, um den Transfer nicht zu gefährden.

Fest steht: Gehen Möhwald und Friedl schlussendlich zum 1. FC Union Berlin, dürfte Fassnacht problemlos zu finanzieren sein und Werder hätte ein Ausrufezeichen mit dem Transfer des EM-Fahrers gesetzt.