Dalot-Wechsel zum BVB endgültig vom Tisch?

Jon Super/Shutterstock via www.imago-images.de

Angeblich Kandidat beim BVB: Diogo Dalot

Nach dem Abschied von Thomas Delaney hat der BVB neuen Spielraum für Transfers. Bis zum Deadline Day bleibt den Verantwortlichen von Borussia Dortmund allerdings nicht mehr viel Zeit. Gesucht wird vor allem ein neuer Rechtsverteidiger. Medienberichten zufolge ist der deutsche Pokalsieger bei Manchester United fündig geworden. Doch offenbar droht der Deal zu platzen.

Dass sich der BVB intensiv um die Dienste des 22 Jahre alten Portugiesen Diogo Dalot bemüht, war seit Freitag bekannt. Noch am Samstagmittag berichtete "Sky", dass es eine Übereinkunft zwischen Manchester United und den Dortmundern geben soll und nur noch letzte Details zu klären seien.

Doch die englische Boulevardzeitung "The Sun" hat andere Informationen. Demnach plane Teammanager Ole Gunnar Solskjaer weiter mit dem Verteidiger, so das Blatt. So soll der Norweger seinem Schützling bereits mitgeteilt haben, dass ein Wechsel nach Dortmund nicht zustande kommen wird.

Zuvor berichtete bereits die vereinsnahe "WAZ" über den angeblich geplatzten Transfer. Die Verantwortlichen der Red Devils sollen das BVB-Angebot für den Abwehrspieler inzwischen abgelehnt haben. Die Dortmunder hatten eine Leihe plus Kaufoption angestrebt. Ein Transfer in der aktuellen Transferperiode sei ausgeschlossen.

Dieser Darstellung widerspricht wiederum die "Bild", die behauptet, dass sich beide Klubs "fast einig" seien und derzeit noch in "intensiven Verhandlungen" stünden. Totale Verwirrung!

Auch FC Bayern (war) offenbar im Rennen

Neben dem BVB soll jüngst auch der FC Bayern um den Profi geworben haben. Das berichtet "Sky Sports UK". Der deutsche Rekordmeister hat mit einem personellen Engpass in der Defensive zu kämpfen.

2018 hatten die Red Devils stolze 22 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen, um Dalot ins Old Trafford zu locken. Glücklich wurde er dort aber nicht.

Verletzungen warfen den Abwehrspieler immer wieder zurück, sodass wettbewerbsübergreifend bislang nur 36 Einsätze für United zu Buche stehen.

BVB-Flirt Dalot bei Milan aufgeblüht

Im vergangenen Sommer brachte eine Luftveränderung frischen Wind in Dalots Karriere: Für Milan lief der Defensiv-Spezialist insgesamt 33 Mal auf und sammelte dabei fünf Scorerpunkte (zwei Tore, drei Vorlagen).



Zur Belohnung durfte er mit Portugal erst die U21-EM und direkt danach auch die Herren-EM bestreiten. Nationalcoach Fernando Santos setzte ihn zwei Mal ein.

Dalots Arbeitspapier in Manchester ist noch bis 2023 gültig. Ob die Red Devils nun mit dem Verteidiger verlängern, ist offen.