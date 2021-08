Eberl verrät: So ist der Stand bei Bayern und Hofmann

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Gladbachs Jonas Hofmann wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

In Gladbach herrschte in den vergangenen Tagen mächtig Unruhe. Nach dem Horror-Spiel in Leverkusen (0:4), aus dem die Fohlen mit zahlreichen Verletzten hervorgingen, machten Berichte über angeblich bevorstehende Wechsel der Leistungsträger Matthias Ginter und Jonas Hofmann zum FC Bayern die Runde. Dazu hat Borussia-Manager Max Eberl nun Stellung bezogen.

Als Gast der "Bild"-Show "Die Lage der Liga" wurde der Ex-Profi auf den Stand der Dinge bei den umworbenen Gladbach-Stars angesprochen. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

"Ich weiß nicht, ob Brazzo nochmal anruft. Wir haben gestern nochmal telefoniert. Es gibt keine Aktivität in unserer Beziehung", betonte Eberl, der auf Nachfrage weiter ins Detail ging: "Bei Jonas Hofmann gibt es keinen Transfer. Er bleibt bei Borussia Mönchengladbach." Er sei sehr überzeugt, dass Hofmann am Niederrhein bleibt - und zwar "mindestens bis Sommer 2022".

Eberls Fazit: "Wir haben Stand heute keine ernsthaften Gespräche geführt. Es gab kein Angebot des FC Bayern. Unser Kader für die Saison steht."

Eberl spricht über Sanés Probleme beim FC Bayern und BVB-Star Haaland

Eberl äußerte sich in dem Talk-Format auch zur schwierigen Situation von Leroy Sané, der beim FC Bayern weiterhin fremdelt. "In der Bundesliga, bei Bayern kommt er noch nicht so zurecht", analysierte der Gladbacher Sportdirektor.

Unlängst war der deutsche Nationalspieler von den eigenen Fans ausgebuht worden. Beim jüngsten 5:0-Erfolg gegen Hertha BSC sendete der 25-Jährige mit einem schönen Assist nach seiner Einwechslung immerhin mal wieder ein sportliches Lebenszeichen.

Deutlich besser läuft es bekanntermaßen für Erling Haaland, der beim BVB von Rekord zu Rekord eilt. Die norwegische Tormaschine könnte die Westfalen Medienberichten zufolge im Transfer-Endspurt aber noch Richtung Paris verlassen.

Eberl glaubt freilich nicht an einen Last-Minute-Deal. "Wenn Dortmund jetzt Haaland verkaufen würde, hätten sie keinen Back-up. Das würde sämtliche Saisonziele gefährden", warnte der 47-Jährige.