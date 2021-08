Einigung erzielt! Sabitzer-Wechsel zum FC Bayern wohl fix

Revierfoto via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer wechselt offenbar zum FC Bayern

Die Beharrlichkeit des FC Bayern hat sich offenbar ausgezahlt: Einem Medienbericht zufolge hat der Rekordmeister mit RB Leipzig Einigung über einen sofortigen Wechsel von Marcel Sabitzer erzielt. Der Deal soll in Kürze verkündet werden.

Am Sonntag verkündete "Bild"-Fußballchef Christian Falk die Info in der Sendung "Bayern Insider". Demnach habe es "in den vergangenen 48 Stunden Kontakt zwischen den beiden Klubs gegeben" - mit einem Happy End für die Münchner.

Laut Falk zahlt der FC Bayern weniger als 16 Millionen Euro für die Dienste des vielseitig einsetzbaren Österreichers, der am Sonntag schon nicht mehr im RB-Kader für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg steht. Angeblich trifft er Montag an der Säbener Straße ein.

FCB-Coach Julian Nagelsmann dürfte sich besonders freuen, immerhin arbeitete er bereits in Leipzig überaus erfolgreich mit Sabitzer zusammen. Der ÖFB-Star wäre das zweite "Mitbringsel" aus Sachsen nach Innenverteidiger Dayot Upamecano.

Marsch kann Sabitzers Interesse an einem Wechsel zum FC Bayern verstehen

Kürzlich hatte Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" bereits angedeutet, dass Sabitzers Abgang bevorsteht.

"Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Figur in diesem Klub geworden. Aber es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", so der US-Amerikaner, der seinem Schützling nicht böse ist: "Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht, wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat."

Der 27-Jährige läuft seit 2014 für die Sachsen auf. In 229 Pflichtspielen für RB gelangen Sabitzer 52 Tore und 42 Vorlagen. Zuletzt führte er das Team als Kapitän aufs Feld.

Ob Leipzig nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist unklar. Bis Dienstag haben die Verantwortlichen noch Zeit, einen Ersatz ranzuholen.