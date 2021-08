Aufregung um Haaland-Gerücht! Das sagt BVB-Manager Zorc

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Erling Haaland bestimmt beim BVB wieder einmal die Schlagzeilen

Rund um den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nahm die Aufregung an diesem Wochenende zu. Wieder einmal ging es um die Personalie Erling Haaland, der den BVB gerade erst zum späten Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim geschossen hat (3:2).

Verschiedene Medien berichteten von einem angeblichen Plan des französischen Elite-Klubs Paris Saint-Germain, den Superknipser doch noch in diesem Sommer aus Dortmund wegzulocken. Nur heiße Luft oder doch ernsthafte Gefahr für die Pläne der Schwarz-Gelben? BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich am Sonntag zu der Causa geäußert.

Das Szenario stellt sich so dar, dass der spanische Rekordmeister Real Madrid bis zum Ende des Wechselfensters am Dienstagabend unbedingt noch die Verpflichtung von PSG-Superstar Kylian Mbappé realisieren will. Als Kettenreaktion darauf würde sich PSG dann umso mehr darum bemühen, Erling Haaland als neue Sturmspitze zu verpflichten.

Zu dieser Konstellation, an deren Ende der BVB womöglich als Verlierer mit vollem Konto, aber ohne Torjäger auf Weltklasse-Niveau dastehen könnte, meinte Dortmunds Sportdirektor gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung": An unserer Position hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern."

BVB will Haaland in diesem Jahr auf keinen Fall abgeben

Heißt im Klartext: Erling Haaland wird in diesem Sommer unter keinen Umständen abgegeben, soll noch mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022 für die Borussia auf Torejagd gehen.

Der 21-Jährige steht beim BVB zwar ohnehin noch bis 2024 unter Vertrag, soll aber ab dem kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier haben. Diese erlaubt es ihm dann, den Klub für die festgeschriebene Ablösesumme von mutmaßlich circa 80 Millionen Euro zu verlassen.

Trotz des jüngsten Dementis dürfte sich die Situation im Lager der Schwarz-Gelben erst so richtig beruhigen, wenn das Transferfenster am Dienstag um 18:00 Uhr endgültig bis Januar geschlossen ist.