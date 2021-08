Matthias Koch via www.imago-images.de

Marvin Friedrich (r.) verfolgte den Sieg gegen Gladbach von der Tribüne aus

Nach drei Bundesliga-Spieltagen ist die Stimmungslage bei Hertha BSC schon wieder desaströs. Der Hauptstadtklub ist mit drei Niederlagen katastrophal gestartet, fing sich am Samstagabend beim FC Bayern eine deftige 0:5-Packung. Die Spekulationen nehmen zu, dass sich die Hertha noch vor Transferschluss am Dienstagabend auf dem Spielermarkt bedienen und personell nachrüsten will.

Vor allem in der Defensive sehen die Klubbosse offenbar noch dringenden Handlungsbedarf. Das Abwehrzentrum um Kapitän Dedryck Boyata und den zweifachen deutschen Nationalspieler Niklas Stark offenbarte zuletzt immer wieder Schwächen. Nach der Klatsche beim FC Bayern stellt Hertha BSC mit bereits zehn Gegentreffern nach drei Partien die schlechteste Defensive der Liga.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, schaut sich die Alte Dame jetzt ausgerechnet beim Stadtrivalen 1. FC Union Berlin um. Nach Informationen des Senders ist Hertha an Marvin Friedrich dran, der bei den Eisernen eine absolute Konstante in der Innenverteidigung ist.

Friedrich erstickt Hertha-Gerüchte im Keim

Marvin Friedrich wechselte in der Saison 2017/2018 zu den Köpenickern. In den letzten drei Spielzeiten verpasste er lediglich drei Partien für Union Berlin, stand ansonsten in 99 von 102 Ligaspielen des Klubs in der Bundesliga und 2. Bundesliga auf dem Rasen.

Die Stabilität des 25-Jährigen will sich Rivale Hertha BSC nun angeblich zunutze machen und den bis 2022 vertraglich bei Union gebundenen Abwehrmann kurzfristig noch transferieren. Aber: Friedrich selbst beendete gegenüber "Sport1" die Transfer-Spekulationen rund um den Hertha-Wechsel: "Ich kann die großartigen Union-Fans beruhigen: Schon allein wegen meiner großen Verbundenheit zu Union werde ich definitiv nicht zu Hertha gehen!"

Friedrich hatte den 2:1-Sieg des 1. FC Union Berlin am Sonntag von der Tribüne aus verfolgt. Zuletzt sollen auch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach am 25-Jährigen interessiert gewesen sein, ein Angebot kam von der Bundesliga-Konkurrenz jedoch nicht in Berlin an.