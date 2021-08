Harit bestätigt Schalke-Abschied: "So nicht vorgestellt"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Amine Harit wird den FC Schalke 04 wohl verlassen

Amine Harit wird den FC Schalke 04 verlassen. Noch hat der Zweitligist den Transfer von Harit zwar nicht offiziell bekannt gegeben, der Mittelfeldspieler verabschiedete sich in den sozialen Medien von den königsblauen Fans allerdings bereits.

"Liebe Schalker, so habe ich mir den Abschied nicht vorgestellt", begann der 24-Jährige in einem selbst veröffentlichtem Video, "aber unsere Geschichte geht nun zuende". Harit wird Schalke wohl in Richtung Olympique Marseille verlassen.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder hatte erst am Samstagabend gegenüber "Sport1" klargestellt, dass der Wechsel noch nicht in trockenen Tüchern sei. "Amine ist auf dem Weg, da sind wir in guten Gesprächen. Es ist aber noch nichts vollzogen, es gibt noch ein paar Treppchen, die wir zu besteigen haben."

Harit geht dennoch von seinem sicheren Abschied aus dem Ruhrgebiet aus, ohnehin hatte sich dieser nach dem Abstieg aus der Bundesliga längst angedeutet. Der Offensivspieler kam 2017 vom FC Nantes zum FC Schalke 04, wo er 102 Spiele im deutschen Oberhaus sowie zwölf im DFB-Pokal bestritt. Sein Arbeitspapier wäre noch bis 2024 gültig gewesen.

Harit: Habe im Schalke-Trikot "viel gelacht"

Für den Marokkaner war die Zeit auf Schalke sehr lehrreich, wie er im Video ausführte. "Ich kam für die meisten von euch als ein junger Fremder hierher. Aber ihr habt mich vom ersten Tag an mit offenen Armen aufgenommen. Durch die Höhen und Tiefen wurde unsere Beziehung bedingungslos. Ich habe in diesem Trikot viel gelacht und ich habe in diesem Trikot geweint. Diese Gefühle werden immer Teil des Mannes sein, der ich hier geworden bin."

Wie "Bild" berichtete, verlässt Amine Harit den Zweitligisten allerdings vorerst nur auf Zeit. Bei dem von Marseille angedachten Transfer-Modell soll es sich um eine Leihe ohne Kaufoption handeln.

In der bereits laufenden Saison stand er noch keine einzige Spielminute für Schalke auf dem Platz.