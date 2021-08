Last-Minute-Transfers? Das sagt BVB-Sportdirektor Zorc

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Michael Zorc äußerte sich zu den Spekulationen rund um den BVB

Die Gerüchteküche um den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund brodelt in den letzten Tagen immer heftiger. Wer könnte noch kommen? Wer darf noch gehen? BVB-Sportdirektor Michael Zorc gab sich zuletzt wortkarg in Sachen möglicher Last-Minute-Transfers. In der Causa Erling Haaland hat er aber eine unverrückbare Meinung.

"Unser Standpunkt ist klar", meinte der Dortmunder Manager gegenüber dem "kicker". Soll heißen, dass der BVB seinen Superstar in diesem Sommer unter keinen Umständen mehr verkaufen wird. Nicht an den FC Chelsea, nicht an Real Madrid und nicht an Paris Saint-Germain. Alles Klubs, die in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit dem Norweger in Verbindung gebracht wurden.

Am Wochenende hatte Zorc bereits mehrfach gebetsmühlenartig betont, dass sich an dieser klaren Haltung in Sachen Erling Haaland nichts mehr ändern wird, bis am Dienstagabend um 18:00 Uhr das Transferfenster schließt.

Konsequent und deutlich ist die Haltung der BVB-Bosse gegenüber der zahlreichen Avancen für ihren Super-Knipser im Dortmunder Sturm, ebenso gelassen zeigte sich Sportdirektor Zorc auch hinsichtlich aller weiteren Spekulationen. Ein Bundesliga-Urgestein wie den 59-Jährigen bringt eben kein Deadline Day dieser Welt mehr aus der Fassung.

BVB: Zorc erwartet "wilde Gerüchte"

"Ich gehe davon aus, dass wir noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden", so der BVB-Macher.

Zuletzt nahmen vor allem die Medienberichte zu, wonach Außenverteidiger Diogo Dalot von Manchester United noch auf den letzten Drücker ausgeliehen oder gar noch verpflichtet werden könnte.

Aktuell scheint Dalot tatsächlich die wahrscheinlichste Personalie zu sein, sollte sich bei den Schwarz-Gelben noch etwas auf der Zugangsseite tun. Mehr als ein Leihgeschäft scheint nach derzeitigem Stand aber ausgeschlossen. Nicht zuletzt aufgrund der angespannten finanziellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie sowie dem Umstand, dass die Red Devils den 23-jährigen Portugiesen gar nicht unbedingt loswerden wollen.

Diogo Dalot absolvierte am zurückliegenden Sonntag seinen ersten Saisoneinsatz für ManUnited, wurde beim 1:0-Auswärtssieg in der Premier League bei den Wolverhampton Wanderers kurz vor Schluss eingewechselt.