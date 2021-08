Terzic erklärt: So ist meine Beziehung zu BVB-Coach Rose

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Edin Terzic ist seit Sommer Technischer Direktor beim BVB

An den Anblick Edin Terzics auf der Tribüne statt der Trainerbank mussten sich die BVB-Fans erst wieder gewöhnen. Dabei ist es für den neuen Technischen Direktor bei Borussia Dortmund gewissermaßen eine Rückkehr an "alte Wirkungsstätte". Schließlich fing seine Beziehung zum Klub vor vielen Jahren genau da an: Als leidenschaftlicher Fan auf der Tribüne.

Seither hat sich der 38-Jährige in beeindruckender Manier nach oben gearbeitet. Nach Stationen im Scouting- und Jugendbereich sowie gesammelter Auslandserfahrungen in der Türkei und England wurde er 2018 als Co-Trainer unter Lucien Favre bei den BVB-Profis installiert, ehe er im Spätherbst 2020 dessen Nachfolger als Cheftrainer wurde.

Im Mai führte er die Schwarz-Gelben gar zum DFB-Pokalsieg, ehe er von Marco Rose als Cheftrainer beerbt wurde, seinem Herzensverein aber in der Rolle des neu geschaffenen Direktor-Postens erhalten blieb.

"Im Endeffekt bin ich immer nur Edin und das fühlt sich einfach nur gut an", fasste Terzic am Sonntagabend in einer Gesprächsrunde beim Zeltdachfestival in seiner Heimatstadt Menden zusammen.

Mit besonderem Interesse wurde von der Dortmunder Anhängerschaft beobachtet, wie gut oder schlecht Terzic mit dem neuen Cheftrainer Rose zusammenarbeiten würde. Schließlich hätte Terzic den Posten des Linienchefs beim BVB nach dem erfolgreichen Saisonende in Dortmund mit dem Pokalsieg gegen RB Leipzig sowie der Qualifikation für die Champions League auch gerne behalten.

Terzic spricht über BVB-Superstar Haaland

Terzic stellte aber klar: "Marco und ich verstehen uns sehr gut. Es ist ein sehr enger und vertrauensvoller Austausch zwischen uns. Er geht in die gleiche Richtung, damit der BVB erfolgreich ist."

Der Wechsel Roses von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer wurde bereits im Frühjahr fixiert, als Vorgänger Terzic längst nicht so gut dastand wie am Ende und zeitweise sogar die Europa League zu verspielen drohte.

Auch zum zuletzt alles beherrschenden Thema beim BVB, den Wechselgerüchten von Stürmerstar Erling Haaland, äußerte sich der Deutsch-Kroate auf der Veranstaltung am Sonntag. Terzic war dabei bemüht, ebenso wie sein Boss Michael Zorc Gelassenheit auszustrahlen: "Ich bin mir sehr sicher: Selbst wenn sich Messi und Haaland begegnen sollten irgendwo in dieser Saison, werden sie nicht mit dem gleichen Trikot auflaufen."

Am Dienstagabend um 18:00 Uhr schließt das Transferfenster, dann hätte sich ein vorzeitiger Abschied des Dortmunder Top-Torjägers vorerst von selbst erledigt.