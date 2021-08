Asamoah: Baumgart erinnert mich an eine BVB-Ikone

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Steffen Baumgart wurde mit Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp verglichen

Gerald Asamoah ist nicht nur Teammanager beim FC Schalke 04, sondern als früherer Bundesliga-Profi auch intensiver Beobachter der höchsten deutschen Spielklasse. Hier hat es dem 42-Jährigen derzeit vor allem der 1. FC Köln angetan. Denn dort trainiert jemand, der ihn an eine BVB-Ikone erinnert.

Der ehemalige Schalke-Profi Gerald Asamoah ist Fan von Steffen Baumgart. "Einen wie ihn kann man nur gut finden", erklärte Asamoah in seiner Kolumne im "kicker" und begründete mit Blick auf den am Spielfeldrand sehr aktiven Köln-Trainer: "Natürlich gibt es Momente, in denen sich ein Spieler davon aus dem Konzept gebracht fühlt, wenn ein Trainer an der Seitenlinie extrem aktiv, emotional und leidenschaftlich den kompletten Raum der Coaching-Zone ausfüllt."

Auf der anderen Seite würde die eigenen Schützlinge extrem von Baumgarts Art profitieren, so Asamoah weiter. "Wenn man als Spieler annimmt, dass ein Trainer das Spiel genauso lebt wie man selbst, manchmal vielleicht sogar noch intensiver – ja, dann kann das unglaublich förderlich sein." Genau das sehe man gerade beim 1. FC Köln, der mit zwei Siegen aus drei Partien in die Saison gestartet ist.

Baumgarts Art und seine Fähigkeiten erinnerten Asamoah dabei ausgerechnet an einen früheren Kulttrainer des ehemaligen Ligarivalen Borussia Dortmund: Jürgen Klopp. "Auch der hat damals beim BVB genau die Leidenschaft hineingetragen, die speziell solche Vereine zusätzlich mit viel Leben füllen", stellte Asamoah heraus und fügte an: "Auch der 1. FC Köln gehört zu dieser Kategorie."

Asamoah: "Das hätte ich zu meiner Schalker Zeit mal bei Stevens wagen sollen ..."

Baumgart sei zwar einerseits "ein Typ, der an der Seitenlinie abgeht", sein Erfolgsgeheimnis habe aber noch eine zweite Komponente, so der Schalker Teammanager weiter. "Auch seine Fußballphilosophie weiß zu begeistern. Dieses Offensive, oft Schnörkellose, Direkte, Zielstrebige. Das setzt Kräfte frei: bei den Fans, aber natürlich auch bei Spielern", freute sich der 42-Jährige über den Erfolg des Domstadt-Klubs.

Das beste Beispiel sei Anthony Modeste. Dass der Stürmer wieder richtig gut in Form sei, sei allein Baumgarts Verdienst. Der Coach lebe Kumpelhaftigkeit ohne Autoritätsverlust, wie Asamoah an einem Beispiel festmachte: "Modeste bespritzt Baumgart nach einem Tor mit Wasser – und alle können darüber lachen. Das hätte ich zu meiner Schalker Zeit mal bei Huub Stevens oder Felix Magath wagen sollen, eine amüsante Vorstellung."