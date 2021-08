Top-Talent zum FC Bayern? Zwei-Millionen-Hürde im Weg

Scott Coleman via www.imago-images.de

Justin Che (l.) vom FC Dallas könnte bald fest beim FC Bayern spielen

In den vergangenen Tagen wurden viele Namen im Dunstkreis des FC Bayern München als mögliche Last-Minute-Neuzugänge gehandelt. Neben prominenten Akteuren wie den Nationalspielern Matthias Ginter und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach zählen auch talentierte Youngster dazu - wie beispielsweise Justin Che von Bayerns Partnerverein FC Dallas. Kommt der 17-Jährige wieder zurück nach München?

Besonders interessant macht den Teenager aus Texas seine präferierte Position, nämlich die des Rechtsverteidigers. Hier sehen die Klubbosse der Münchner durchaus noch Handlungsbedarf.

Justin Che hatte schon in der ersten Jahreshälfte seine ersten Gehversuche beim FC Bayern unternommen und wurde als Leihspieler in der Drittliga-Reserve des deutschen Rekordmeisters eingesetzt. Auch in der Profimannschaft sammelte er Erfahrungen, absolvierte mehrere Trainingseinheiten an der Säbener Straße.

Zwischen April und Mai bestritt er insgesamt acht Ligaspiele für den FC Bayern II, ehe es den Defensivmann dann im Sommer zurück in die Staaten zog.

Beim FC Dallas ist Che seit dieser MLS-Saison Stammspieler und stand am Sonntagabend Ortszeit zum letzten Mal für das Team von Trainer Luchi Gonzalez auf dem Feld.

FC Bayern denken wohl ernsthaft über Che nach

Wie es in einem Bericht von "Spox" und "goal.com" heißt, denken die Bayern derzeit darüber nach, das Top-Talent fest von Dallas nach München zu transferieren. Eine offizielle Offerte soll es Stand Montagmorgen aber noch nicht gegeben haben.

Laut dem Medienbericht könnte es ab einem Angebot von mindestens zwei Millionen Euro interessant werden. Dann nämlich sollen die Klubbosse aus Dallas doch noch bereit sein, ihr derzeit wohl größtes Talent an den FC Bayern zu verkaufen.

Zuvor hatte es immer wieder geheißen, das US-Team plane bis mindestens zur nächsten Transferphase im Januar noch fest mit Che, bis die laufende Saison in der MLS zu Ende gegangen ist.

Der Youngster besitzt in Dallas derzeit noch einen laufenden Vertrag bis Ende Dezember 2023.