Wolfsburg schnappt sich Herthas Lukebakio

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Dodi Lukebakio wechselt zum VfL Wolfsburg

Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg hat seinen Kader für die bevorstehenden Spiele in der Fußball-Champions-League weiter aufgerüstet. Stürmer Dodi Lukebakio wechselt auf Leihbasis vorerst bis zum Saisonende vom Ligarivalen Hertha BSC zu den Niedersachsen.

Der belgische Nationalspieler hatte dem Spitzenreiter bei dessen mit 2:1 gewonnenen Gastspiel im Berliner Olympiastadion den bislang einzigen Gegentreffer zugefügt. "Der VfL Wolfsburg hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt. Natürlich ist es ein absoluter Traum für mich, mit dem VfL in der Champions League spielen zu dürfen", sagte Lukebakio.

Der 24-Jährige steht beim Bundesliga-Schlusslicht noch bis 2024 unter Vertrag. In der Offensivabteilung der Norddeutschen ersetzt der Angreifer Omar Marmoush, der vom VfL an den VfB Stuttgart ausgeliehen wurde. Seinen Nachwuchs-Innenverteidiger Marcel Beifus (18) gab Wolfsburg an den Zweitligisten FC St. Pauli ab.