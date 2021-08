Offiziell: Kabak verlässt den FC Schalke

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Kabak verlässt den FC Schalke

Gute und schlechte Nachrichten für den FC Schalke: Der Zweitligist hat nach Wochen des Suchens endlich einen Abnehmer für Großverdiener Ozan Kabak gefunden. Verkaufen konnten die Königsblauen den türkischen Nationalspieler aber nicht - noch nicht.

Wie die Schalker am Montagabend mitteilten, wird Ozan Kabak in der kommenden Saison für den englischen Erstligisten Norwich City auflaufen. Allerdings wechselt Kabak zunächst nur auf Leihbasis zu den "Kanarienvögeln". Eigentlich hatten sich die Königsblauen einen sofortigen Verkauf und eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro gewünscht.

Immerhin kann sich der Wunsch immer noch erfüllen, denn im Leihvertrag wurde auch eine Kaufpflicht vereinbart, die unter bestimmten Voraussetzungen wirksam wird. Wie genau diese Voraussetzungen aussehen, ist nicht bekannt. Für gewöhnlich wird eine Klausel dieser Art allerdings ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen wirksam.

"Wir sind sehr froh, dass wir diese für beide Seiten gute Lösung in den letzten Tagen der Wechselperiode realisieren konnten", sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. "Unter den gegebenen Voraussetzungen ist der Leihtransfer inklusive der Möglichkeiten zur Weiterverpflichtung wirtschaftlich ein gutes Paket für uns", versicherte der königsblaue Sportchef.

Letzte Schalke-Einsatz im Januar 2021

Kabak könne nun in England zeigen, welches Potenzial in ihm stecke, ergänzte Schröder, der abschließend meinte: "Wir wünschen ihm für die Saison alles Gute."

Ozan Kabak war im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zum FC Schalke gewechselt. Im Februar 2021 folgte eine Leihe zum FC Liverpool, wo er sich eigentlich für eine Festanstellung empfehlen wollte. Doch der Klub von Jürgen Klopp lehnte einen festen Kauf ab.

Seit seiner Rückkehr aus Liverpool war Kabak auf Vereinssuche. Sein letztes Spiel für die Knappen bestritt der Abwehrspieler im Januar 2021 beim 1:1 gegen Werder Bremen.