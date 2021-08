Corona-Impfungen vor Turbine-Potsdam-Spiel

1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./1. FFC Turbine Potsdam 71 e.V./

Impfungen am Karl-Liebknecht-Stadion

Turbine Potsdam wird beim ersten Heimspiel in der Frauenfußball-Bundesliga Corona-Impfungen ermöglichen. Am Freitag können sich Interessierte in einem Impfmobil vor dem Karl-Liebknecht-Stadion zwischen 17:00 und 19:00 Uhr gegen das Virus impfen lassen.

Ein Termin ist nicht nötig. Personen, die sich dort impfen lassen, erhalten im Anschluss freien Eintritt für die Partie gegen Carl Zeiss Jena (19:15 Uhr/MagentaSport).