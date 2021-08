"Ihr habt mein Wort": Ronaldo will Geschichte schreiben

Andrea Bressanutti/LaPresse via www.imago-images.d

Cristiano Ronaldo ist zurück bei Manchester United

Die Tinte ist trocken: Heimkehrer Cristiano Ronaldo hat einen Zweijahresvertrag plus Option bei Manchester United unterschrieben. Eine offene Frage gibt es aber noch.

Als die romantische Rückkehr endlich perfekt war, schwärmte Cristiano Ronaldo von seiner alten Liebe. "Jeder, der mich kennt, weiß um meine unendliche Liebe zu Manchester United", schrieb der Heimkehrer in einer ersten Botschaft an die Fans der Red Devils: "Ich bin wieder da, wo ich hingehöre!"

Er könne seine Gefühle gar nicht in Worte fassen, ergänzte der Superstar auf Instagram, "es ist wie ein Traum, der wahr geworden ist". Das sei zu "100 Prozent der Stoff, aus dem Träume gemacht sind!"

Und Ronaldo gab direkt ein Versprechen: "In der Vergangenheit wurde Geschichte geschrieben und sie wird auch jetzt wieder geschrieben werden! Ihr habt mein Wort!"

Er könne es kaum erwarten, hatte der 36-Jährige zuvor in einem Statement auf der Klub-Website gesagt, "in Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen".

"Es fehlen einem die Worte, um Cristiano zu beschreiben"

Am Dienstag machte United den Abschluss des Transfers von Juventus Turin offiziell, nachdem der englische Rekordmeister bereits am Freitag mit der Verkündung von Ronaldos Rückkehr für ein wahres Beben in der Fußballwelt gesorgt hatte. Der fünfmalige Weltfußballer aus Portugal unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres.

Die Ablösesumme beträgt 15 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen auf 23 Millionen Euro ansteigen. Der Klub änderte seine Twitter-Beschreibung am Dienstag schlicht in "He's back", er ist zurück. Von 2003 bis 2009 kickte Ronaldo bereits bei ManUnited, erzielte dabei 118 Tore in 292 Spielen - und schaffte seinen internationalen Durchbruch.

An seinen damaligen Förderer und Trainer Sir Alex Ferguson, der offenbar entscheidenden Einfluss am Transfer hatte, schickte Ronaldo ganz besondere Grüße: "PS - Sir Alex, this one is for you..." - das hier ist für dich.

Sein neuer Teammanager Ole Gunnar Solskjaer war überwältigt. "Es fehlen einem die Worte, um Cristiano zu beschreiben. Er ist nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch", sagte der Norweger.

Um so eine lange Zeit auf so einem Level zu spielen, dafür müsse man eine "sehr besondere Person" sein, ergänzte Solskjaer: "Ich freue mich sehr, dass er an den Ort zurückkehrt, an dem alles begann."

"Besondere Ausnahme" für Cristiano Ronaldo?

Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker bezeichnete die Verpflichtung als "fabelhaft spannend". Ronaldo sei "definitiv der Größte, der in der Premier League gespielt hat", twitterte er.

Und spielen wird. Nach der Länderspielpause wird Ronaldo wieder vor 76.000 begeisterten Fans in Old Trafford auflaufen, allerdings wohl nicht mehr unter der Marke "CR7". Denn bei United trägt Stürmerkollege Edinson Cavani die 7 - und aufgrund einer Regelung der Premier League kann der 34-Jährige aus Uruguay die Trikotnummer nicht einfach so abgeben.

Denn ein Spieler muss die Saison mit der Rückennummer zu Ende spielen, mit der er anfangs registriert wurde. Nur ein Verkauf von Cavani oder eine "besondere Ausnahme" könnten Ronaldos Wunsch noch wahr werden lassen. Ziemlich unwahrscheinlich.

Wahrscheinlicher ist, dass Ronaldo die noch verfügbare 28 wählen wird, die er zum Start seiner Laufbahn bei Sporting Lissabon getragen hat.

Fast so wie Lionel Messi, der nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain nun mit der 30 aufläuft.