Jérôme Boateng findet neuen Verein

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Jérôme Boateng spielte zuletzt für den FC Bayern

Nach zehn überaus erfolgreichen Jahren endete die Zeit von Jérôme Boateng beim FC Bayern München im Sommer 2021. Für welchen Klub der Innenverteidiger künftig die Schuhe schnürt, war bis zum letzten Tag der Transferperiode nicht klar. Mittlerweile steht aber fest, wo der Ex-Nationalspieler seine Karriere fortsetzen wird.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Jérôme Boateng mit dem französischen Erstligisten Olympique Lyon auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Vertrag sei unterschrieben, der Medizincheck schon absolviert, hieß es am späten Montagnachmittag. Noch im Laufe des Abend soll der Deutsche bei OL vorgestellt werden.

In Lyon trifft Boateng auf einige alte Bekannte. Zum einen wird die Mannschaft von Peter Bosz trainiert. Den Niederländer kennt der Abwehrspieler schon aus dessen Zeit beim BVB und bei Bayer Leverkusen. Ebenfalls in Lyon unter Vertrag steht der Schweizer Xherdan Shaqiri. Mit dem Ex-Liverpooler kickte Boateng zwischen 2012 und Anfang 2015 gemeinsam beim FC Bayern.

An Gerüchten um die Zukunft von Boateng mangelte es in den vergangenen Monaten nicht. Unter anderem wurde Hertha BSC aus der deutschen Bundesliga, der FC Sevilla aus Spanien, Tottenham Hotspur aus der Premier League sowie das Italien-Duo Lazio und AS Rom gehandelt. Konkret wurden die Spekulationen aber nicht.

Mehr dazu: Es ist still geworden um Jérôme Boateng

Dass Boateng noch lange nicht daran denkt, die Fußball-Schuhe an den Nagel zu hängen, verdeutlichte der Weltmeister von 2014 im Juni im einem Interview mit dem Bayern Vereinsmagazin "51".

Titel en masse mit dem FC Bayern

"Ich bin super durch die Saison gekommen, musste kein Spiel wegen einer Verletzung aussetzen. In der Verfassung kann ich auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre auf Top-Niveau spielen", erklärte der gebürtige Berliner. "Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht, aber schon eine klare Vorstellung. Ich lasse das aber auf mich zukommen."

Mit dem FC Bayern gewann Boateng unter anderem zweimal die Champions League, neunmal die Deutsche Meisterschaft und fünfmal den DFB-Pokal. 2014 wurde er zum deutschen Fußballer des Jahres gewählt. Mit Manchester City gewann Boateng 2011 zudem den englischen Pokal.