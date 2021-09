Verteidiger im Visier: BVB kassierte Absage von Barca

Xavier Bonilla via www.imago-images.de

Óscar Mingueza stand angeblich auf der Wunschliste des BVB

Mit Marin Pongracic hat der BVB kurz vor Torschluss noch den defensiven Allrounder verpflichtet, den Trainer Marco Rose, Michael Zorc und Co. gesucht haben. Doch der Ex-Wolfsburger war offenbar nicht der einzige Abwehrspieler, den die Dortmunder ins Visier nahmen. Auch ein Profi des FC Barcelona soll auf der Wunschliste gestanden haben.

Nach Informationen von "Radio Catalunya" bemühte sich der BVB kurz vor dem Ablauf der Transferperiode nicht nur um Pongracic, sondern auch um Barca-Eigengewächs Óscar Mingueza. Dem Innenverteidiger, der auch auf der rechten Seite spielen kann, wurde ein Wechsel nach Dortmund allerdings verweigert.

Es heißt, dass sich Barca-Trainer Ronald Koeman gegen einen Transfer ausgesprochen habe. Der BVB peilte dem Bericht zufolge ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption an. Mingueza soll Zweifel daran geäußert haben, ob er in der kommenden Saison genügend Einsatzzeit bei den Katalanen bekommen würde und deswegen einen vorläufigen Abschied in Betracht gezogen haben.

Emerson-Transfer verhindert BVB-Leihe

Dass Koeman volles Vertrauen in den 22-Jährigen hat, machte der niederländische Coach jedoch schon in der letzten Saison überdeutlich. Ende November setzte der Trainer den Abwehrspieler erstmals in LaLiga ein. Am Ende der Saison standen satte 27 Einsätze zu Buche, 23 davon in der Startelf.

Der FC Barcelona hätte dem Wunsch des BVB vielleicht sogar entsprochen, allerdings entschieden sich die Katalanen nach dem Transfer des Brasilianers Emerson nach Tottenham dem Bericht zufolge gegen eine Mingueza-Leihe. Das Eigengewächs soll nun mit dem Niederländer Sergino Dest um den Platz rechts in der Viererkette konkurrieren.

Beim BVB hätte der spanische U-Nationalspieler die Lücke füllen können, die nun für Pongracic vorgesehen ist. Wie ernst die Avancen der Schwarz-Gelben daher wirklich waren und ob es einen "Zweikampf" zwischen Pongracic und Mingueza gab, ist nicht klar.