Gosens spricht über geplatzten Bundesliga-Wechsel

Robin Gosens würde gerne in der Bundesliga spielen

Robin Gosens hofft weiter auf einen Sprung ins deutsche Fußball-Oberhaus.

"Ein Wechsel in die Bundesliga hat nicht geklappt, den Traum muss ich noch mal verschieben, den will ich mir aber noch erfüllen", betonte der Nationalspieler von Atalanta Bergamo in Interviews mit verschiedenen Medien.

Der Klub aus der italienischen Serie A hatte im Sommer angeblich 35 Millionen Euro Ablöse aufgerufen für den 27-Jährigen, der noch bis 2023 Vertrag hat.

"Für Atalanta war klar, dass ich nur für den Hauptpreis weggehen kann. Bisher war keiner bereit, diese Summe zu bezahlen", sagte Gosens: "Das muss man akzeptieren, schließlich habe ich den Vertrag auch unterschrieben. Daher kann ich nicht rumheulen."

Gosens, in Bergamo und der DFB-Auswahl unter Joachim Löw "Schienenspieler" vor einer Dreierkette, muss sich umstellen. Der neue Bundestrainer Hansi Flick setzt auf eine Viererkette.

"Das ist für mich doch eine einigermaßen große Veränderung", gestand der Spätstarter. Flick habe ihn im ersten Gespräch aber sofort "in seinen Bann gezogen". Er erlebt den neuen Chef als "sehr sympathisch" und "sehr agil". Flick, meinte Gosens, "macht auch keine falschen Versprechen, das finde ich gut, da brenne ich drauf".