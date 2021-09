Ebner nach Austria-Gastspiel wieder bei Admira

GEPA pictures/ Philipp Brem

Ebner bei der Austria

Der FC Admira hat sich am letzten Tag des Transferfensters noch eine Vertragsunterschrift gesichert. Der Bundesliga-Verein engagierte den ablösefreien Mittelfeldspieler Thomas Ebner, der zuletzt drei Jahre bei der Wiener Austria unter Vertrag stand, bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Das teilten die Südstädter am Mittwoch mit. Der 29-Jährige war 2002 im Alter von zehn Jahren das erste Mal beim Verein und durchlief sämtliche Nachwuchsteams.

Anschließend spielte er mehrere Jahre für die Profis in der Bundesliga, ehe er zur Austria wechselte. "Die Rückkehr von Thomas Ebner ist bestimmt die emotionalste Geschichte in dieser Transferzeit", erklärte Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Aussendung.

