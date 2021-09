FC Bayern bestätigt drei Last-Minute-Abgänge

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Ron Thorben Hoffmann verlässt den FC Bayern

Am Tag nach dem Deadline Day hat der FC Bayern München noch drei Abgänge offiziell bestätigt.

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochvormittag mitteilte, wird Torhüter Ron-Thorben Hoffmann bis Saisonende an den englischen Drittligisten AFC Sunderland verliehen. Er hatte zuvor als Nummer drei im Profi-Kader der Münchner fungiert.

Hoffmanns bevorstehenden Wechsel hatten tags zuvor bereits mehrere Medien vermeldet. Angeblich wird eine Kaufpflicht für den 22 Jahre alten Keeper aktiviert, sollte Sunderland den Aufstieg in die zweite Liga schaffen.

Den 2022 auslaufenden Vertrag mit Hoffmann hatte der FC Bayern zuvor verlängert, um die Leihe möglich zu machen.

In Sunderland wird Hoffmann zukünftig mit seinem früheren Bayern-Kollegen Leon Dajaku zusammenspielen.

Union Berlin zog am letzten Tag der Transferperiode die Kaufoption für den seit Januar ausgeliehenen Offensivspieler. Die Ablösesumme liegt laut "kicker" bei einer Million Euro, falls Union absteigt und bei 1,5 Millionen Euro, wenn der Klassenerhalt gelingt.

FC Bayern: Sturm-Juwel in die 2. Bundesliga

Um Spielpraxis zu sammeln reichten die Köpenicker den 20-Jährigen aber direkt auf die Insel weiter. "Wir halten diesen Schritt für zielführend in seiner weiteren Entwicklung", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Der #FCBayern hat den Vertrag mit Ron-Thorben Hoffmann bis 2023 verlängert. Der Torwart wechselt für diese Saison auf Leihbasis zum AFC Sunderland nach England. Bei Leon Dajaku zog Union Berlin eine Kaufoption.

Dajaku ist bis zum kommenden Sommer an Sunderland ausgeliehen und soll dann nach Berlin zurückkehren.

Dritter im Bunde der Last-Minute-Abgänge beim FC Bayern ist Marvin Cuni aus der U23 der Münchner. Er schließt sich auf Leihbasis dem SC Paderborn in der 2. Bundesliga an.

Beim Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach hatte der 20 Jahre alte Angreifer in der vergangenen Spielzeit, ebenfalls als Leihspieler, 19 Tore in 34 Einsätzen erzielt.

FC Bayern verlängert bis 2024 mit Marvin Cuni

"Marvin hat in der vergangenen Saison in der starken Regionalliga Südwest seine Stürmerqualitäten nachhaltig unter Beweis gestellt. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er nun in der 2. Liga in Paderborn den nächsten Schritt machen kann", kommentierte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer den vorübergehenden Wechsel Cunis.

Der #FCBayern hat den Vertrag von Marvin #Cuni um zwei Jahre bis Juni 2024 verlängert. Der Stürmer wird gleichzeitig für die laufende Saison 2021/22 zum Zweitligisten SC Paderborn 07 ausgeliehen.



🔗 https://t.co/Zz79qmTXZU



Viel Glück und eine verletzungsfreie Zeit, Marvin! 🍀 pic.twitter.com/ec1biJha4u — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) 1. September 2021

Seinen Vertrag beim FC Bayern hatte der Youngster zuvor um zwei Jahre bis 30. Juni 2024 verlängert, wie der Klub bekanntgab.