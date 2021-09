Medien: FC Bayern wollte ter Stegen

Acero via www.imago-images.de

Marc-André ter Stegen weckte angeblich das Interesse des FC Bayern

Mitte Oktober 2020 verlängerte Marc-André ter Stegen seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2025. Alternativlos war dieser Schritt allerdings wohl nicht. Dem deutschen Nationalkeeper soll unter anderem eine Offerte des FC Bayern vorgelegen haben.

Im Sommer 2020 sollen der FC Bayern und der FC Chelsea ein Angebot für ter Stegen eingereicht haben. Das berichtet das umtriebige spanische Portal "Don Balon". Demnach soll der 29-Jährige auch mit Manchester United und Juventus Turin verhandelt haben.

Gerüchte über ein Interesse des deutschen Rekordmeisters an ter Stegen sind nicht wirklich neu, neu ist hingegen, dass es sogar zu einem Angebot gekommen sein soll.

Letztlich scheint ter Stegen seine Entscheidung nicht bereut zu haben: "Der Verbleib in Barça war das Beste für mich und meine Familie. Hier haben es uns alle leicht gemacht, uns in ein Land und eine Kultur einzuleben, in der wir uns zu Hause fühlen", erklärte der gebürtige Gladbacher Mitte November 2020 bei "Barca TV".

Mit Barca bald wieder gegen den FC Bayern

Der Torwart spielt seit Sommer 2014 bei den Katalanen, nachdem er zuvor bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet worden war und dort auch sein Bundesliga-Debüt gab.

Mit dem FC Barcelona feierte der heute 28-Jährige bereits etliche Erfolge. Highlight war der Gewinn der Champions League im Sommer 2015, aber auch vier spanische Meisterschaften, vier Pokal-Siege, drei Superpokal-Siege sowie den Titel des FIFA-Klub-Weltmeisters durfte der Torwart für sich verbuchen.

Gegen den FC Bayern spielte ter Stegen in seiner Karriere insgesamt zehn Mal. Nur drei Partien konnte er in Diensten von Gladbach und Barca gewinnen (bei einem Unentschieden und sechs Niederlagen).

Zuletzt setzte es die vielbeachtete 2:8-Klatsche mit den Katalanen im Viertelfinale der Champions League 2019/2020, aus der acht von insgesamt 22 Gegentoren gegen die Münchner resultieren. In der Gruppenphase der Königsklasse 2021/22 treffen Barca und die Bayern erneut aufeinander.