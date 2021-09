BVB droht Ärger wegen Transfer

Christopher Neundorf/Kirchner-Media via www.imago-

BVB-Sportdirektor Michael Zorc könnte Probleme wegen des Transfers von Guille Bueno bekommen

Borussia Dortmund droht wegen des Transfers von Guille Bueno Ärger. Der junge Spanier war kurz vor Transferschluss zum BVB gewechselt. Dabei soll jedoch nicht alles nach Vorschrift verlaufen sein.

Kurz vor Ende des Deadline Days sicherte sich Borussia Dortmund am Dienstagabend neben Marin Pongracic auch noch die Dienste von Guille Bueno vom tief gefallenen spanischen Traditionsklub Deportivo La Coruna. Doch nach Informationen der spanischen Nachrichtenagentur "EFE" soll La Coruna darüber nachdenken, rechtlich gegen den BVB vorzugehen.

Der Grund: Der Transfer des Linksverteidigers, der in gut zwei Wochen 19 Jahre alt wird, soll ohne Absprache mit den Spaniern passiert sein.

Demnach habe Guille Bueno, der aus der Jugend von Deportivo La Coruna kommt, seit Mitte August unentschuldigt beim Training gefehlt, obwohl er noch einen Vertrag bis 2022 besaß, wohl im Wissen darum, dass es für ihn bei der Borussia weitergeht.

Auch dass er schließlich zur Klärung von Vertragsdetails in Deutschland war, sei dem spanischen Verein nicht bekannt gewesen und ohne Wissen der Bosse erfolgt sein. Ob es tatsächlich zu einem Rechtsstreit kommt, ist noch offen.

Der BVB soll mit Bueno für die zweite Mannschaft planen

Am Borsigplatz soll Bueno nun jedenfalls erste Erfahrungen bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga sammeln.

Buenos bisheriger Arbeitgeber Deportivo La Coruna war lange fester Bestandteil der ersten spanischen Liga, nahm zwischen 2000/201 und 2004/05 fünfmal in Folge an der Champions League teil und erreichte 2004 sogar das Halbfinale. 2000 sicherte man sich den spanischen Meistertitel. 2002 folgte der Triumph im Copa del Rey. Inzwischen kickt Depor allerdings nur noch in der dritten spanischen Liga.

Dort tummelt sich auch der BVB II im deutschen Ligensystem. Mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen ist der Unterbau der Borussen hervorragend in die Saison gestartet, Bueno könnte dabei helfen, die Spitzenregionen der Tabelle weiterhin im Blick zu behalten.

Allerdings setzt BVB-II-Coach Enrico Maaßen meist auf eine Dreierkette, Bueno, der in seiner jungen Karriere bislang immer als Linksverteidiger aufgelaufen ist, muss sich somit an ein neues System gewöhnen.