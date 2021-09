Kimmichs Verlängerung "alles andere als erstaunlich"

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Für den FC Bayern ist Joshua Kimmich ein Schlüsselspieler, meint auch Wölfe-Trainer Mark van Bommel

Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel kennt die Abläufe und Strukturen beim FC Bayern noch gut aus seiner eigenen Zeit als Spieler beim deutschen Rekordmeister. Auch deshalb kann der Niederländer die jüngste Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich einordnen. Der Nationalspieler hatte sein Arbeitspapier ohne einen Berater ausgehandelt.

Mark van Bommel ist sich sicher: Dass Joshua Kimmich bei den Verhandlungen mit den Bayern-Bossen auf Hilfe von außen verzichtete, sei kein Zeichen von Naivität, sondern von Selbstbewusstsein, so der 44-Jährige gegenüber "Sport1". Dennoch sei Kimmichs Vorgehen "alles andere als erstaunlich. So schwierig ist das auch gar nicht".

Van Bommel kann sich gut vorstellen, wie die Verhandlungen abgelaufen sind. "Er hat im Gespräch mit Kalle (Karl-Heinz Rummenigge, Anm. d. Red.), Olli (Oliver Kahn), Brazzo (Hasan Salihamidzic) und Herber Hainer über Zahlen gesprochen und wahrscheinlich gesagt: 'Das will ich, wie denkt ihr?' Es gab dann ein Angebot und vielleicht ein nachgebessertes Angebot. Als sie sich einig waren, wurde der Vertrag aufgesetzt und zum Schluss haben noch die Anwälte drüber geschaut."

Van Bommel lobt: "Er ist für Bayern extrem wichtig"

Kimmich sei "ein schlauer Junge", zudem "wusste er, dass er den Bossen vertrauen kann. Also hat er unterschrieben und fertig". Das neue Arbeitspapier des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers ist nun bis Sommer 2025 datiert.



Mark van Bommel, der mit seinem VfL Wolfsburg nach drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze steht, lobte zudem die spielerischen Fähigkeiten des 26-Jährigen. "Er ist für Bayern extrem wichtig, aber so ein Typ wie Kimmich ist für jede Mannschaft dieser Welt wichtig. Auch bei uns gibt es solche Typen, die das Spiel lenken können." Kimmich stelle vor allem die Mannschaft in den Vordergrund, "er ist kein Egoist auf dem Platz".