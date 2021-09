Bobic über Dárdai-Aussage: "So etwas geht nicht"

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Fredi Bobic (2.v.l.) hat sich zu den Geschehnissen rund um Hertha BSC geäußert

Am 28. August fertigte der FC Bayern Hertha BSC mit 5:0 ab - eine Pleite mit Folgen, die den Berlinern immer noch nachhängt. Das belegen Aussagen von Sportchef Fredi Bobic.

"Ich hänge nicht an meinem Sitz! Ich helfe gerade aus. Im Sommer hieß es auch nicht unbedingt, dass ich es weitermache", erklärte Hertha-Trainer Pál Dárdai nach der heftigen Niederlage gegen den FC Bayern. Ein Statement, das nicht wirklich gut ankam.

"Die Aussagen waren nicht gut. So etwas geht nicht. Pál hat eine kurze Schwächephase gezeigt. Sein Ausbruch war nicht förderlich für Hertha. Wir haben uns ausgesprochen und Pál hat seine Aussagen bedauert. Wir suchen keinen Trainer. Wir wollen alle zusammen das Beste für Hertha geben", zitiert die "Bild" Bobic am Donnerstag.

Dárdai trainierte Hertha BSC erstmals von 2015 bis 2019, im Januar 2021 kehrte er an die Seitenlinie des Hauptstadt-Klubs zurück. Sein Vertrag endet im kommenden Sommer. Will er tatsächlich so lange das Zepter in der Hand behalten, muss der Ungar die Alte Dame aber wohl so langsam wieder auf Kurs bringen: Nach drei Spieltagen liegen die Berliner mit null Punkten auf dem letzten Platz der Bundesliga-Tabelle.

"Scheiß Balken" sorgt für Wirbel bei Hertha BSC

Dass bei Hertha aktuell wenig nach Plan läuft, untermauerte auch der Deadline Day: An diesem verkündeten die Blau-Weißen nur einen Deal, versahen diesen aber auf den sozialen Netzwerken mit einem Ladebalken, der "nur" 22 Prozent anzeigte. Ein Umstand, der bei den Anhängern Erwartungen weckte, die letztlich bitter enttäuscht wurden.

Für dieses Missverständnis übernimmt Bobic die Verantwortung: "Ich übernehme die Verantwortung für diesen scheiß Balken und entschuldige mich dafür. Ich wusste davon nichts, wir werden das intern klar besprechen."

Nach fünf überaus erfolgreichen Jahren als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt wechselte Bobic im Sommer nach Berlin. Bislang fällt seine Arbeit nur bedingt auf fruchtbaren Boden.