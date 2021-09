Talente-Schaulaufen in Wien-Hütteldorf

GEPA pictures/ David Bitzan

Alles bereit machen für das U15-Turnier bei Rapid

Von Freitag bis Sonntag geht die 9. Auflage des internationalen "SK Rapid U15 VARTA-Turniers" in Hütteldorf über die Bühne.

Neben den österreichischen Vertretern von Sturm Graz (Titelverteidiger), Austria Wien, RB Salzburg und Admira sind beim U15-Turnier von Rapid auch Nachwuchshoffnungen internationaler Spitzenklubs wie Ferencvárosi und den beiden UEFA-Champions-League-Sieger Juventus Turin und FC Barcelona zu sehen.

Der Bub mit dem klingendsten Namen wird Shane Kluivert sein, Sohn von Patrick Kluivert, der auch schon in der berühmten Nachwuchsschule von Barcelona, La Masia, als sportlicher Leiter tätig war.

"Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Genau dafür arbeiten wir täglich mit den Jungs, um sich in solchen Momenten mit den besten Teams auch international zu messen. Wir wissen, dass wir in Österreich einen starken Jahrgang 2007 haben, daher werden wir auch gegen große Namen wie den FC Barcelona nicht zurückschrecken", versichert Florian Forster, U15-Trainer Rapids, in einer Aussendung des Klubs.

Am Samstag um 10 Uhr steigt das "heimische Highlight" des Turniers, wenn Rapids U15 das Wiener Derby gegen die gleichaltrige Austria-Auswahl bestreitet.

red