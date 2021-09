Trotz Ronaldo: Manchester United will unbedingt Haaland

nordphoto GmbH / Treese via www.imago-images.de

Erling Haaland ist so etwas wie die Lebensversicherung des BVB

Manchester United hat sich prominent mit Jadon Sancho vom BVB und Cristiano Ronaldo von Juventus in der Offensive verstärkt. Im nächsten Sommer soll der Angriff aber noch einmal aufgerüstet werden - mit Erling Haaland von Borussia Dortmund, wie aus einem Bericht hervorgeht.

Seit längerer Zeit steht BVB-Star Erling Haaland auf dem Wunschzettel von Manchester United, schon während dessen Zeit bei RB Salzburg hatten die Red Devils großes Interesse gezeigt. Teammanager Ole Gunnar Solskjaer kennt den Stürmer zudem aus gemeinsamer Zeit bei Molde FK.

Wie das US-amerikanische Portal "ESPN" nun berichtet, soll der Norweger im Sommer 2022 die Transfer-Priorität der Engländer sein. So soll selbst der kürzlich über die Bühne gegangene Wechsel von United-Ikone Cristiano Ronaldo die Verantwortlichen nicht davon abhalten, weiter von Haaland zu träumen.

Der 21-Jährige besitzt übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro in seinem bis 2024 datierten Vertrag und dürfte dahingehend für die ganz großen Klubs in Europa bezahlbar sein. Das größere Problem dürften seine Gehaltsforderungen darstellen.

Schon in der nun abgelaufenen Transferphase war der Dortmunder Torgarant heiß begehrt. Der Bundesligist blieb jedoch trotz einiger Abwerbungsversuche standhaft und hielt den Norweger in den eigenen Reihen. Für die Ambitionen des BVB sind die Dienste Haalands unabdingbar.

Wird Erling Haaland der nächste Toptransfer von Manchester United?

In Manchester arbeiten die Red Devils derweil daran, die Durststrecke von neun langen Jahren ohne Meisterschaft zu durchbrechen. Dafür hat der Klub ordentlich Geld in die Hand genommen und im Sommer einige Toptransfers getätigt.

Neben dem bereits erwähnten Ronaldo kam auch nach langen Querelen Jadon Sancho für 85 Millionen Euro vom BVB. Schon im vergangenen Jahr buhlte United intensiv um den englischen Nationalspieler.

In der Defensive verpflichtete der englische Rekordmeister Innenverteidiger Raphael Varane für 40 Millionen Euro von Real Madrid.