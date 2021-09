Bayern-Quartett droht Pause - Hernández vor Comeback

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Dayot Upamecano droht beim FC Bayern eine Pause

Während der Länderspielpause häuften sich beim FC Bayern zuletzt die Verletzungsmeldungen. Neustes Sorgenkind ist Abwehrspieler Dayot Upamecano. Doch es gibt auch positive Nachrichten aus dem Umfeld des Rekordmeisters.

Für viele Spieler des FC Bayern bedeutet die Pause in der Bundesliga keineswegs eine ruhige Zeit, schließlich stellen die Münchner regelmäßig zahlreiche Nationalspieler ab. Für Neuzugang Dayot Upamecano hat sich die Reise zur französischen Auswahl diesmal nicht gelohnt.

Der Abwehrmann, der bereits in der Bundesligapartie gegen Hertha BSC (5:0) zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste, verließ die Équipe am Dienstag bereits vor dem ersten Spiel.

Wie die "Bild" berichtet, soll ein MRT am Freitag ausloten, wie schlimm es wirklich um 22-Jährigen steht. Da sich die Schmerzen nicht mehr nur an der Stelle der Einblutung im hinteren Oberschenkel manifestieren, droht dem ehemaligen Leipziger womöglich eine längere Pause.

Damit ist noch unklar, ob der Defensivspezialist nach der Länderspielpause in den beiden Topspielen gegen RB Leipzig in der Bundesliga (11.9) und den FC Barcelona in der Champions League (14.9) auflaufen kann. Auch für Thomas Müller, Marcel Sabitzer und Corentin Tolisso könnte es eng werden.

Während Neuling Sabitzer wegen Adduktorenbeschwerden gar nicht erst zur österreichischen Nationalmannschaft reiste, brachen Müller (ebenfalls Adduktorenbeschwerden) und Tolisso (Verletzung an der Wade) den jüngsten Lehrgang mit ihren Länderauswahlen ab.

FC Bayern: Trio um Hernández macht Hoffnung

Bereits am Donnerstag hatte Bundestrainer Hansi Flick derweil bei Manuel Neuer, der das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein verpasst hatte, Entwarnung gegeben. Der Schlussmann soll bereits am Sonntag gegen Armenien zurück in die Startelf des DFB rücken.

Für positive Nachrichten sorgten beim FC Bayern zudem die Langzeitverletzten Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Marc Roca, die die Pause im Ligabetrieb dazu nutzen, sich mit Zusatztraining langsam wieder in Form zu bringen.

Gerade Hernández mache nach "Bild"-Informationen einen guten Eindruck und brenne nach seiner Meniskus-Operation im Sommer auf ein Comeback gegen Leipzig.

Roca dürfte nach seinem Außenbandriss gegen den Vizemeister ebenfalls in den Kader zurückkehren. Die Sprunggelenksverletzung von Pavard brauche derweil noch etwas länger, um vollständig auszuheilen, so das Blatt. Dennoch mache der Rechtsverteidiger gute Fortschritte.