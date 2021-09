Dajaku schwärmt von Erlebnis mit Bayern-Stars

Matthias Koch via www.imago-images.de

Leon Dajaku ging vom FC Bayern über Union Berlin nach Sunderland

Für Leon Dajaku hatte der Sommer so einiges zu bieten. Ursprünglich sollte der vom FC Bayern an Union Berlin ausgeliehene Angreifer Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Dann zogen die Köpenicker jedoch die Kaufoption, nur um den Youngster nach England zu schicken. Der 20-Jährige hat nun erklärt, wie wichtig seine Erfahrung in München für seine Entwicklung war.

Es waren vor allem die Top-Spieler des FC Bayern, die Leon Dajaku angetrieben haben. "Ich habe sehr viel mit Joshua Kimmich und Thomas Müller gesprochen", offenbarte der Sunderland-Neuzugang "The Northern Echo", "sie haben mich immer gepusht, damit ich 100 Prozent gebe. Es war wichtig zu sehen, wie solche Spieler im Training arbeiten und wie professionell sie sind".

Spieler wie Thiago Alcantara, der mittlerweile für den FC Liverpool spielt, oder Bayern-Kapitän Manuel Neuer hätten den beim VfB Stuttgart ausgebildeten Stürmer schwer beeindruckt. "Es war wie in einem Film", als er die Stars in München das erste Mal hautnah im Training erlebte.

Union-Leihgabe Dajaku will "Titel gewinnen"

Leon Dajaku wechselte 2019 von Stuttgart zum FC Bayern, damals konnte er bereits auf zwei Bundesliga-Einsätze mit den Schwaben zurückblicken. Im Bayern-Trikot kamen letztlich aber nur noch zwei weitere Spiele im deutschen Oberhaus hinzu, überwiegend wurde er bei der 2. Mannschaft eingesetzt. In der vergangenen Rückrunde spielte Dajaku dann auf Leihbasis für Union Berlin, wo er als Ergänzungsspieler ebenfalls zweimal in der Bundesliga spielte.

Die Ambitionen, die ihm beim FC Bayern eingeimpft wurden, will Leon Dajaku nun mit zum AFC Sunderland mitbringen. "Bei Bayern hatte ich eine tolle Zeit mit vielen Titeln und ich hoffe, ich bringe dieses Glück auch hierhin mit und kann ebenfalls viele Titel gewinnen."

AFC Sunderland spielt aktuell in der dritten englischen Liga. Nach bislang fünf absolvierten Spielen in der League One rangiert der Klub auf Platz eins.