Rummenigge: FC Bayern bei Haaland chancenlos

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Erling Haaland steht beim BVB bis 2024 unter Vertrag

Mit Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer hat der FC Bayern in der abgelaufenen Transferperiode zwei Spieler von RB Leipzig verpflichtet. Hinzu wechselte Trainer Julian Nagelsmann vom Cottaweg an die Säbener Straße. Michael Rummenigge sieht im Münchner Vorgehen eine altbekannte Politik: "Shoppen bei der Konkurrenz". Bei einem BVB-Profi sieht der ehemalige Mittelfeldspieler den Rekordmeister aber chancenlos.

Trotz der Corona-Pandemie hat der FC Bayern für seinen Kader in diesem Sommer wieder viel Geld in die Hand genommen. So investierte der Bundesligist für Innenverteidiger Upamecano sowie Spielmacher Sabitzer zusammen kolportierte 57,5 Millionen Euro. Hinzu kamen mit den Verpflichtungen von Linksverteidiger Omar Richards und Ersatztorhüter Sven Ulreich zwei ablösefreie Deals hinzu.

Laut Michael Rummenigge verfährt der FC Bayern nach einem bekannten Muster. "Nachdem sich einst Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen oder Borussia Dortmund den Transfer-Attacken von der Isar nicht erwehren konnten, war dieses Mal Vizemeister RB Leipzig dran", resümierte der 57-Jährige die Münchner Transfers in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Macht Sabitzer den FC Bayern besser? Rummenigge zweifelt

Rummenigge sei sich nicht sicher, ob Sabitzer den FC Bayern wirklich besser machen wird. "Macht er Leipzig schwächer? Auf jeden Fall", analysierte der ehemalige BVB-Profi hingegen: "Allein das zeigt schon, dass hinter diesen Transfers auch ein ganz besonderes Kalkül steckt."

Allerdings sieht Rummenigge bei Einkäufen aus der Bundesliga einen entscheidenden Vorteil. "Die Profis benötigen in der Regel keine Eingewöhnungszeit und kennen die Liga. Das macht es einfacher. Festhalten muss man ebenfalls: Wirkliche Top-Stars kommen nicht nach Deutschland. Unabhängig von der Corona-Krise sind diese Ausnahmekönner für keinen Bundesliga-Verein mehr zu bezahlen", so Rummenigges These.

Aufgrund dessen glaubt der Ex-Nationalspieler auch nicht an einen Wechsel von BVB-Angreifer Erling Haaland zum FC Bayern. "Dieser Deal wird nicht passieren. Auch die Münchner werden sich den Norweger nicht leisten können und müssen ihm auf dem Weg in die Premier League hinterherwinken", erklärte Rummenigge. Haaland kann Borussia Dortmund im kommenden Sommer durch eine Ausstiegsklausel für - je nach Medienbericht - 75 bis 90 Millionen Euro verlassen.