Frankfurts Neuzugang Jakic erklärt seine Stärken

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Kristijan Jakic ist neu ins Team von Trainer Oliver Glasner gekommen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich kurz vor Ende der Transferfrist mit dem Kroaten Kristijan Jakic verstärkt. Der 24-Jährige hat bei seiner Vorstellung nun erläutert, worauf sich die SGE-Fans freuen dürfen.

1,5 Millionen Euro Leihgebühr überweist der hessische Bundesligist laut "kicker" für Kristijan Jakic an Dinamo Zagreb. Im wahrscheinlichen Fall des Frankfurter Klassenerhalts greift anschließend eine Kaufverpflichtung, nach der die SGE noch einmal knapp 3,5 Millionen Euro an den kroatischen Rekordmeister überweisen müsste. Jakic dürfte also länger das Trikot mit dem Adler tragen, entsprechend groß ist auch seine Motivation, wie er am Donnerstag durchblicken ließ.

"Ich hoffe, dass ich den Trainer zufriedenstellen kann. Ich versuche meinen Platz in der Mannschaft zu finden. Ich gebe alles auf dem Rasen, damit wir mit der Eintracht siegreich sein", so der defensive Mittelfeldspieler. Vor seinem Wechsel von Zagreb in die Main-Metropole habe er mit dem ehemaligen Frankfurter Angreifer Ante Rebic gesprochen, "er sagte mir, dass ich in ein gutes Team komme und dass ich alles geben soll".

Jakic: Über Frankfurt in die Nationalmannschaft

Mit Kristijan Jakic erhält die SGE einen lauffreudigen und körperbetonten Mittelfeldspieler, der seine Stärken vor allem im Stellungsspiel hat. Wie Jakic selbst hervorhob, will er zudem seine "Aggressivität" und "ein gutes Defensivspiel" an den Tag legen.

Mit der Eintracht verfolgt der Neuzugang klare Ziele. Kurzfristig stehe natürlich ein Sieg gegen den VfB Stuttgart am kommenden Bundesliga-Spieltag ganz oben auf der Agenda. Die noch sieglosen Frankfurter brauchen unbedingt Zählbares, um den Abstand an die oberen Ränge nicht schon zu früh in der Saison zu verlieren. "Erst danach schauen wir auf die Europa League", so Jakic: "Dort wollen wir aber natürlich erfolgreich sein."

Persönlich setzt sich der Kroate das Ziel, über gute Leistungen im Klub künftig den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Bislang verbuchte Jakic lediglich je eine Partie für die U19 und die U20 Kroatiens.