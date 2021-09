Watzke adelt "erhellenden" Klopp und ätzt gegen Schalke

Anja Cord via www.imago-images.de

Erlebten beim BVB gemeinsam erfolgreiche Jahre: Hans-Joachim Watzke (l.) und Jürgen Klopp (r.)

Auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke war dabei, als Jürgen Klopp am Freitagabend in seiner alten Heimat Dortmund erster Preisträger des "German-British #Freundship Award" wurde. Die perfekte Gelegenheit für ein Loblied auf den früheren Erfolgstrainer - und einen Seitenhieb Richtung Schalke 04.

Für Watzke war der Besuch der Gala eine Herzensangelegenheit. Mit dem heutigen Coach des FC Liverpool verbindet den 62-Jährigen eine besondere Freundschaft, die auch nach Klopps Abschied vom BVB hielt.

An seiner Wertschätzung für den Dortmunder Meistertrainer von 2011 und 2012 ließ Watzke jedenfalls keinen Zweifel. "Er hat diese Gabe: Wenn Jürgen in den Raum kommt, wird es heller", schwärmte der Borussen-Chef und ergänzte: "Er schafft es, einen ganzen Verein zum Strahlen zu bringen, alle auf ein Ziel einzuschwören."

Auf diese Weise hatte Klopp den BVB einst aus seinem Dornröschenschlaf geweckt und den Klub innerhalb weniger Jahre vom Tabellenkeller der Bundesliga zurück in die europäische Spitze geführt.

BVB-Boss Watzke stichelt gegen Schalke 04

Ähnliches gelang dem Deutschen in den Folgejahren beim FC Liverpool, mit dem er 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewann. Kein Wunder, dass die Reds-Fans "The Normal One" zu Füßen liegen.

Entsprechend überschwänglich fiel Watzkes Fazit zu Klopps Wirken auf der Insel aus: "Jürgen hat mehr für die Beziehung zwischen Deutschland und England getan, als es jemals ein Diplomat leisten kann."

Was im Rahmen der Feierstunde in Dortmund natürlich nicht fehlen durfte, war ein Seitenhieb Watzkes Richtung Gelsenkirchen.

"Ich habe vom Protokoll drei Minuten bekommen, um alles über Jürgen zu erzählen. Das ist sehr ambitioniert. Ungefähr so, als würde man von Schalker Profis gerade verlangen, Borussia Dortmund zu schlagen", unkte er über den in die 2. Bundesliga abgestiegenen Erzrivalen.