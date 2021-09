Sabitzer lehnte Wechsel zum FC Bayern ab

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer (r) wechselte im Sommer von RB Leipzig zum FC Bayern

Kurz vor Ende des Transferfensters verstärkte sich der FC Bayern am Montag mit Marcel Sabitzer von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Für den Österreicher ist es Liebe auf den zweiten Blick.

Denn wie Sabitzers Vater Herfried im Interview mit der "tz" zugab, habe es schon einmal Interesse an seinem Sohn aus München gegeben. Damals habe der Filius einen Wechsel zum Rekordmeister aber verweigert.

"Als Marcel 14 Jahre alt war, waren wir bei der Bayern-Akademie. Marcel hat sich aber gegen einen Wechsel nach München entschieden. Er wollte sich Schritt für Schritt entwickeln, erst mal bei einem österreichischen Bundesliga-Klub Profi werden", so der 51-Jährige.

Statt in der Jugend des FC Bayern schlug sich der Mittelfeldspieler in den kommenden Jahren in seiner österreichischen Heimat durch die Jugendligen, ehe er 2011 für den FC Admira Wacker Mödling in der dortigen Bundesliga debütierte.

Da er in den ersten beiden Spielzeiten als Youngster überzeugen konnte, wurden schon bald erneut große internationale Klubs auf ihn aufmerksam. Doch der Achter habe sich 2013 erneut gegen einen Wechsel in die Bundesliga entschieden, so Sabitzer Senior. Damals kassierte der FC Schalke 04 eine Absage.

FC Bayern zahlt 15 Millionen Euro für Sabitzer

"Wir haben uns in Wien mit Horst Heldt und dem damaligen Sportdirektor Gerhard Zuber zusammengesetzt. Ich habe Marcel geraten, sich bei einem Top-Klub in Österreich durchzusetzen, bevor er ins Ausland geht. Als wir den Schalkern damals unsere Entscheidung mitgeteilt haben, haben die gedacht: ‚Das gibt's nicht!' Doch wir hatten einen klaren Karriereplan", so Sabitzers Vater.

Dieser Karriereplan führte den 54-fachen Nationalspieler in der Folge erst zu Rapid Wien und dann in den Red-Bull-Kosmos, wo der Stratege zunächst für Salzburg und schließlich für Leipzig spielte.

Nach fünf erfolgreichen Jahren bei den Sachsen entschloss sich Sabitzer im Sommer, dass die Zeit für einen Transfer zum FC Bayern nun reif ist. Der amtierende Meister eiste den Wunschspieler für circa 15 Millionen Euro vom Vize-Champion los.

Noch konnte Neuling aber in München nicht durchstarten. Zu Beginn seiner Zeit an der Isar laboriert der Rechtsfuß noch an einer Adduktorenverletzung. Deshalb trainierte Sabitzer bislang nur individuell.