FC Bayern holt Pflichtsieg gegen Sand

FIRO/FIRO/SID/

Der FC Bayern gab sich beim SC Sand keine Blöße

Die Meisterinnen des FC Bayern München haben am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga den nächsten Pflichtsieg eingefahren.

Der Spitzenreiter gewann am Samstag beim SC Sand souverän 3:0 (2:0) und untermauerte nach dem 8:0 gegen Werder Bremen zum Auftakt seine gute Frühform.

Linda Dallmann (20.) und Hanna Glas (37.) legten in der ersten Halbzeit den Grundstein, Lea Schüller (55.) erhöhte nach der Pause. Später am Sonntag (16:00 Uhr) hat auch Pokalsieger VfL Wolfsburg in Bremen seinen zweiten Saisonsieg im Visier.

Am Vorabend hatte Ex-Meister Turbine Potsdam den Spieltag mit einem 5:0 (3:0) gegen Aufsteiger Carl Zeiss Jena eröffnet.