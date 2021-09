Bericht: FC Bayern schnappt sich kroatisches Top-Talent

Sanjin Strukic/PIXSELL via www.imago-images.de

Lovro Zvonarek (r.) soll beim FC Bayern unterschreiben

Die Scouting-Abteilung des FC Bayern München hat offenbar ganze Arbeit geleistet und ein Top-Talent für den Klub ausfindig gemacht. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht der Deutsche Fußball-Meister vor der Verpflichtung eines hoffnungsvollen Offensivjuwels.

Schon vor dem eigentlichen Deadline Day wurde der 16-jährige Lovro Zvonarek beim FC Bayern als Transferziel ausgemacht. Erst in den letzten Tagen soll er bei den Münchnern aber den Medizincheck bestanden haben, vermeldete die "Sport Bild".

Zvonarek stammt aus der Jugend des kroatischen Erstligaklubs Slaven Belupo, debütierte schon in der abgelaufenen Spielzeit für den Verein in der Eliteliga des Landes, der 1. HNL. In der laufenden Saison stand er bereits fünfmal in der Startelf des derzeitigen Tabellenvorletzten.

Die Münchner bezahlen laut Medienangaben rund 1,8 Millionen Euro für Zvonarek, der einen langfristigen Vertrag an der Säbener Straße unterzeichnen soll.

Zunächst soll der Youngster in seiner Heimat bleiben, um auf Leihbasis bei Slaven Belupo weitere Spielpraxis im Seniorenbereich zu sammeln.

Auch der BVB und ManCity mit großem Interesse an Zvonarek?



Der kroatische Junioren-Nationalspieler kam bisher flexibel auf den Offensiv-Positionen zum Einsatz und sorgte im Mai dieses Jahres für Furore. Damals traf er entscheidend in der kroatischen Meisterschaft in seinem zweiten Einsatz und wurde damit kurz nach seinem 16. Geburtstag zum jüngsten Torschützen in der ersten Liga des Landes.

Wie es in kroatischen Medienberichten weiter heißt, kann die Ablöse für eines der größten Talente im kroatischen Fußball auf bis zu fünf Millionen Euro ansteigen.

Gerüchten zufolge soll sich der FC Bayern im Werben um Zvonarek gegen prominente Konkurrenz aus dem In- und Ausland durchgesetzt haben. So sollen unter anderem der BVB, Manchester City und Dinamo Zagreb als Rekordmeister Kroatiens am Top-Talent dran gewesen sein.

Eine offizielle Bestätigung der Personalie von den Münchnern steht derweil noch aus.