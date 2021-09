BVB und Co. ausgestochen? FC Bayern holt "neuen Modric"

Sanjin Strukic/PIXSELL via www.imago-images.de

Lovro Zvonarek (r.) hat beim FC Bayern unterschrieben

BVB, Manchester City und Co. vom FC Bayern ausgestochen? Der deutsche Rekordmeister hat ein kroatisches Mega-Talent an die Isar gelotst.

Schon rund um den Deadline Day wurde Lovro Zvonarek von Slaven Belupo beim FC Bayern als Transferziel gehandelt. Wie der Klub am Freitag bestätigte, ist die Verpflichtung des 16 Jahre alten kroatischen Offensivspielers nun perfekt.

Zvonarek habe "einen langfristigen Vertrag" ab dem Sommer 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieben, teilten die Münchner mit. So lange wird Zvonarek weitere in seiner Heimat kicken.

"Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotential und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat", sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

FC Bayern: Millionen-Ablöse für Lovro Zvonarek?

In Belupo werde er in den kommenden Monaten auch weiterhin "wichtige Erfahrungen auf einem hohen Niveau im Männerfußball sammeln", so Sauer. "Wir sind überzeugt, dass es für seine persönliche Entwicklung aktuell so am besten ist. Auch deswegen haben wir ihn erst zur neuen Saison verpflichtet."

🔴⚪ Das kroatische Talent Lovro #Zvonarek kommt zum 1. Juli 2022 vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo zum @FCBayern. Der 16-jährige offensive Mittelfeldspieler hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.



🔗 https://t.co/LFwS4mt6iN



Wir freuen uns auf dich, Lovro! 🙌 pic.twitter.com/GP6K2VkINH — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) 10. September 2021

Zvonarek sagte: "Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz. Und es spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten."

Zvonarek stammt aus der Jugend von Belupo und debütierte schon in der vergangenen Spielzeit für den Verein in der ersten kroatischen Liga.

Der FC Bayern bezahlt "Bild" zufolge rund 1,8 Millionen Euro für Zvonarek. Die Ablöse soll aber noch auf vier bis fünf Millionen Euro steigen können, das berichten auch kroatische Medien.

Lovro Zvonarek auch bei BVB und ManCity gehandelt

Zvonarek sorgte im Mai 2021 für großes Aufsehen, als er sich kurz nach seinem 16. Geburtstag mit seinem Debüttor zum jüngsten Torschützen aller Zeiten in der kroatischen Liga krönte.

Gerüchten zufolge soll sich der FC Bayern im Werben um Zvonarek gegen prominente Konkurrenz aus dem In- und Ausland durchgesetzt haben. So waren angeblich unter anderem der BVB, Manchester City sowie Kroatiens Rekordmeister Dinamo Zagreb am Top-Talent dran.

FC Bayern: Großes Lob für Lovro Zvonarek

Zvonareks Entdecker Tomislav Stipic, der in der Vergangenheit unter anderen als Cheftrainer bei Erzgebirge Aue arbeitete, lobte den angeblichen Bayern-Neuzugang gegenüber "Bild" überschwänglich.

Zvonarek habe "die Fähigkeit der neue Luka Modric werden. Er ist viel weiter als alle anderen in diesem Alter." Das Gesamtpaket bei dem hoch gehandelten Teenager sei "sensationell", dieser sei angesichts seines Talents in die "Musiala-Kategorie" einzuordnen.