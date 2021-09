Köln-Boss lehnt Investoren ab - Seitenhieb gegen Hertha

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Werner Wolf (r.) will keine Investoren beim 1. FC Köln

Trotz der angespannten finanziellen Lage wird der 1. FC Köln keine Investoren in den Verein holen. Das hat Präsident Werner Wolf auf einem Mitglieder-Stammtisch bestätigt - Seitenhieb gegen Hertha BSC inklusive.

Aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet der 1. FC Köln Einbußen von rund 70 Millionen Euro. Auswertige Hilfe kommt für die Rheinländer dennoch nicht in Frage.

"Eine kurzfristige Finanzspritze würde uns nicht helfen", erklärte Präsident Wolf und erteilte möglichen Investoren somit eine klare Absage. Dabei verwies der 65-Jährige auf Hertha BSC. "Das meiste Geld da ist weg und der Erfolg bescheiden", stichelte Wolf gegen den Konkurrenten aus Berlin.

Seit 2019 wird der Hauptstadtklub finanziell von Unternehmer Lars Windhorst unterstützt. Insgesamt steckte der 44-Jährige 375 Millionen Euro in den Verein hält durch sein Investment 66,6 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.

Der 1. FC Köln lehnt ein solches Modell hingegen ab. "Das Schlimmste, was man machen könnte, wäre einen Investor rein zu holen, um Löcher zu stopfen", verriet Vize-Präsident Carsten Wettich. Vize-Boss Eckhard Sauren fügte an: "Wir haben uns klar positioniert und versuchen es ohne Investoren zu schaffen. Auch trotz Corona."

1. FC Köln verfolgt Sieben-Jahres-Plan

Stattdessen setzen die Domstädter auf einen Sieben-Jahres-Plan, durch den der 1. FC Köln 175 Millionen Euro mehr einnehmen möchte. "Wenn wir oben mitspielen wollen, brauchen wir 25 bis 30 Millionen pro Jahr mehr. Wenn wir alles richtig machen, sind wir in der Lage dazu, das zu generieren", rechnete Wolf vor.



Allerdings würde der Tabellensechste bei einem Stadion-Kauf und Ausbau eine Ausnahme machen und doch einen Investor zu Hilfe nehmen. "Wenn wir sagen, wir finden jemanden mit dem wir das Stadion 50 zu 50 innerhalb einer Stadionbetreiber-Gesellschaft kaufen, wären wir dafür offen", bestätigte Wettich.