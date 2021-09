Bellinghams Entwicklung beim BVB "wirklich erschreckend"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Jude Bellingham ist beim BVB nicht mehr wegzudenken

Talente-Coach Otto Addo von Borussia Dortmund hat in den höchsten Tönen von Jude Bellingham geschwärmt und sich ausführlich zu den Qualitäten des BVB-Juwels geäußert.

"Im Moment ist es schwer, ihn zu ersetzen. Er macht vieles richtig, sogar in der Champions League gegen Top-Gegner wie Manchester City, Viel besser kann es ein junger Spieler nicht machen", sagte der frühere BVB-Profi gegenüber "The Athletic". Es sei "wirklich erschreckend", wie rasant sich Bellingham seit seiner Ankunft in Dortmund im vergangenen Sommer entwickelt habe, konstatierte Addo.

Dem 46-Jährigen zufolge verfügt der Mittelfeldakteur mit seinen erst 18 Jahren nicht nur auf dem Platz über große Qualitäten. "Er ist unglaublich höflich, bescheiden und bodenständig. Mental ist er sehr stark."

Zudem sei Bellingham gewappnet für negative Phasen in seiner noch jungen Karriere. "Er ist unglaublich selbstbewusst, das hilft ihm, immer auf hohem Niveau Leistung zu bringen und Fehler einfach abzuschütteln."



BVB: Jude Bellingham "war zu heißblütig"

Die meisten Spieler in Bellinghams Alter seien anders, so Addo. "Sie denken zu lange über Fehler nach und verlieren dann den Glauben. Aber er ist sehr gelassen." Bellingham lerne "in einem Spiel mehr als andere in sechs Monaten. Und er will immer lernen", sagte Addo.

Als "Positivspirale" bezeichnete Addo das Verhältnis von Bellingham zu seinen Mitspielern und dem Trainer-Team des BVB. "Sie vertrauen ihm und dieses Vertrauen hilft ihm, weiter zu liefern."

Bellinghams Spielstil sei "voller Leidenschaft", schilderte Addo. "Er ist ein harter Zweikämpfer, aber anfangs passte sein Timing oft nicht, sodass er dumme Fouls beging. Da war er zu heißblütig. Aber er hat dieses Risiko reduziert, weil er gelernt hat, etwas geduldiger zu sein." Es gebe "kaum einen Spieler", der so viele wichtige Zweikämpfe beim BVB gewinne wie Bellingham.

Es sei für ihn "ein Traum", mit dem Engländer zu arbeiten, schwärmte Addo, der beim BVB den Übergang zwischen Nachwuchsbereich und Profi-Mannschaft verantwortet. "Er ist ein Musterprofi. Sein Vorbild ist Steven Gerrard, von ihm hat er sich eine Menge abgeschaut."