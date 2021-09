DFB-Debütant Adeyemi offenbar im Visier des FC Bayern

Marc Schueler via www.imago-images.de

Karim Adeyemi offenbar im Visier des FC Bayern

Beim 6:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Armenien feierte Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg ein Traum-Debüt im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Angeblich hat auch der FC Bayern das 19 Jahre alte Offensiv-Juwel längst (wieder) auf dem Zettel.

Karim Adeyemis erstes Gastspiel beim FC Bayern stand unter keinem guten Stern. 2009 war der heute 19-Jährige aus der Jugend des TSV Forstenried in den Nachwuchsbereich des Rekordmeister gewechselt. Der Durchbruch blieb dem gebürtigen Münchner allerdings verwehrt.

"Ich war damals noch ein Kind und nicht der Ruhigste. Das hat Bayern gestört", blickte Adeyemi zuletzt gegenüber "Bild" auf diese Zeit zurück. Er wolle dem FC Bayern zeigen, " was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich auszusortieren. Das spornt mich an", so der Angreifer, der sich selbst als "Nervensäge" in der Sturmspitze bezeichnet.



FC Bayern, FC Liverpool und FC Barcelona an Karim Adeyemi dran?

Dass Adeyemi, der laut eigener Aussage keinen Groll gegen den Bundesliga-Branchenprimus hegt, eines Tages wieder an der Säbener Straße aufschlägt, scheint nicht ausgeschlossen.

Nachdem zuletzt schon "Sport1"-Chefreporter Florian Plettenberg berichtete, der FC Bayern habe Adeyemi nie aus den Augen verloren, legt nun "Bild" nach.

Demnach seien die Münchner neben dem FC Liverpool und dem FC Barcelona einer von drei internationalen Top-Klubs, die Adeyemi aktuell auf dem Zettel haben sollen.

FC Bayern: Karim Adeyemis Marktwert steigt

Günstig dürfte der Linksfuß, der nach seinem gescheiterten Abenteuer in der Bayern-Jugend zunächst zur SpVgg Unterhaching und 2018 für drei Millionen Euro nach Salzburg gewechselt war, jedoch nicht werden.

Adeyemis Marktwert wird derzeit auf rund 20 Millionen Euro taxiert, Tendenz steigend. Zumal er in seinem allerersten Länderspiel beim 6:0-Kantersieg gegen Armenien gleich mit einem Treffer glänzte und beim neuen Bundestrainer Hansi Flick jetzt schon hoch im Kurs steht.

Zudem ist Adeyemi noch bis 2024 an Salzburg gebunden. Eine Ausstiegsklausel soll sein Vertrag nicht enthalten.