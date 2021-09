Sancho nach BVB-Abgang "einfach nur glücklich"

Conor Molloy/News Images via www.imago-images.de

Jadon Sancho wechselte vom BVB zu Manchester United

Ex-BVB-Star Jadon Sancho hat sich erleichtert über seine Rückkehr in die Premier League und den Wechsel zu Manchester United gezeigt.

"Ich habe nicht aufgehört, zu lächeln, seitdem ich hier bin", sagte Sancho in einem Youtube-Interview mit "UMM". "Ich bin einfach nur glücklich, hier zu sein, und ein Teil der Red Devils zu sein."

Sancho war sich bereits im Sommer 2020 mit United über einen Wechsel einig gewesen. Damals konnten sich der BVB und der englische Rekordmeister aber nicht auf eine Ablöse einigen.

Letztlich verbrachte der heute 21-Jährige eine weitere Spielzeit in Dortmund. In der abgelaufenen Transferperiode verpflichtete ihn United dann für 85 Millionen Euro.

Jadon Sancho will sein "Spiel nicht verändern"

"Ich werde mein Spiel nicht verändern. Ich muss den Fans hier zeigen, was ich für das Team leisten kann, so wie ich es in Deutschland getan habe", sagte Sancho.

In Manchester ist der Youngster laut eigener Aussage gut aufgenommen worden. Die United-Teamkollegen seien "sehr gut" zu ihm gewesen und hätten es ihm "leicht gemacht", schwärmte Sancho, der bislang dreimal in der Premier League für das Team von Ole Gunnar Solskjaer zum Einsatz kam, dabei aber noch ohne Torbeteiligung blieb.

Zusammenspiel mit Rashford und Greenwood "wird irre"

Besonders freut sich Sancho auf das Zusammenspiel mit seinen Nationalmannschaftskollegen Marcus Rashford und Mason Greenwood. "Wir lernen uns noch kennen. Das ist normal bei einem Wechsel. Aber es wird irre, wenn wir alle drei auf dem Platz stehen", blickte der ehemalige BVB-Profi voraus.

Aktuell fällt Rashford allerdings noch verletzungsbedingt aus. Auch Sancho erlitt im England-Training während der Länderspielphase eine Prellung und kehrte bereits nach Manchester zurück. Sein Einsatz im Ligaspiel gegen Newcastle United am Samstag (16:00 Uhr) soll nicht gefährdet sein.