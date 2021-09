Früherer Bayern-Coach legt sich mit Reporter an

Press conference The Netherlands via www.imago-ima

Der frühere Bayern-Coach Louis van Gaal war mal wieder auf Kontrontationskurs

Der vielen Bundesliga-Fans vom FC Bayern noch bestens bekannte Kult-Trainer Louis van Gaal hat sich auf einer Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft mit einem Journalisten ein Wortgefecht geliefert.

Schon während seiner Zeit beim FC Bayern München (2009 bis 2011) strotzte Louis van Gaal vor Selbstüberzeugung und eckte deshalb immer wieder an, bevor es schließlich nach nicht einmal zwei Jahren zur vorzeitigen Trennung kam. Nun hat sich der mittlerweile 70-Jährige auf einer Pressekonferenz der Elftal vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am Dienstagabend (20:45 Uhr) intensiv gegen die Aussage eines Zeitungsreporters gewehrt, der behauptet hatte, van Gaal würde "defensiven Fußball wie Liverpool und Chelsea" spielen lassen.

"Ist das defensiver Fußball in deinen Augen?", fragte van Gaal etwas verwundert mit Blick auf die von Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (FC Chelsea) trainierten Teams zurück.

"Nicht im Geringsten" sei diese Art Fußball zu spielen, defensiv, motzte der Bonds-Coach und setzte zur Wutrede an: "Du hast keine Ahnung. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du bist nur ein Journalist. Du willst deine Vision verbreiten, aber du hast keine Vision. Du hast eine Vision für eine Zeitung, fantastisch. Du erregst Aufmerksamkeit und so."

Van Gaal: "Es ist nicht immer so leicht"

Mit dem von van Gaal favorisierten 5-3-2 oder 5-2-3 könne man "unglaublich gut angreifen", betonte der Trainer. "Chelsea zeigt es jedes Mal in unterschiedlichen Variationen. Und ich ziehe meinen Hut vor Thomas Tuchel", so van Gaal weiter, der am Samstag seinen ersten Erfolg mit Oranje gefeiert hatte. Das wichtige 4:0 (1:0) gegen Montenegro schossen Memphis Depay (38.,Foulelfmeter/62.), Georginio Wijnaldum (70.) und Cody Gakpo (76.) heraus.

Oranje liegt nun auf Rang zwei der Gruppe G - mit 10 Zählern allerdings punktgleich mit Norwegen, das angeführt von Torschütze Erling Haaland 2:0 (1:0) in Lettland gewann. Beide liegen knapp hinter der Türkei (11), die sich beim punktlosen Fußballzwerg Gibraltar mit 2:0 (0:0) durchsetzte.

"Schauen Sie sich die anderen Ergebnisse an. Schauen Sie sich Italien an, sie sind Europameister und haben nun zweimal unentschieden gespielt. Es ist nicht immer so leicht", setzte van Gaal den Schlusspunkt unter seine Rede.