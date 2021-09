So plant Nagelsmann mit Bayern-Neuzugang Sabitzer

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Julian Nagelsmann arbeitet beim FC Bayern wieder mit Marcel Sabitzer zusammen

Mit Marcel Sabitzer verpflichtete der FC Bayern kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einen erfahrenen Mittelfeldspieler. Trainer Julian Nagelsmann kennt den Österreicher bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Nun hat der Münchner Übungsleiter über Sabitzers Rolle beim Rekordmeister gesprochen.

Nach insgesamt sieben Jahren im RB-Kosmos läuft Sabitzer ab sofort für den FC Bayern auf. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka oder Corentin Tolisso hat der 27-Jährige in München namenhafte Konkurrenten. Dennoch glaubt Nagelsmann fest daran, dass Sabitzer bei der Titeljagd eine wichtige Rolle einnehmen kann.

"Grundsätzlich ist Sabi ein herausragender Bundesliga-Spieler, der sehr gut zum FC Bayern München, der sehr gut in die Mannschaft passen wird und verschiedene Positionen spielen kann", erklärte der 34-Jährige auf den Münchner Vereinskanälen: "Mit ihm haben wir einen Spieler gefunden, der, da er das Trainer-Team kennt, keine große Eingewöhnungszeit braucht."

Sabitzer werde den Fans "viel Freude bereiten", versicherte Nagelsmann, der schon bei RB Leipzig mit dem Mittelfeldmann zusammen gearbeitet hat.

Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern auf RB Leipzig

Ob Sabitzer sein Debüt für den FC Bayern ausgerechnet im Topspiel gegen die Sachsen (Samstag, 18:30 Uhr) geben wird, ist derzeit noch offen. So plagen den Neuzugang aktuell muskuläre Probleme im Adduktorenbereich.

Doch auch für Nagelsmann ist das Wiedersehen mit RB Leipzig ein besonderes Duell. "Ich glaube, das ist normal, wenn du gegen deinen Ex-Klub spielst", erklärte der Flick-Nachfolger: "Ich habe etwas die Sorge, dass mich die Leipzig-Fans nicht ganz so freudig empfangen werden, weil sie den Wechsel nicht so verstanden haben."

Jedoch hoffe Nagelsmann, dass sich die Pfiffe der Leipziger Fans "auf ein Mindestmaß beschränken". "Ich kann aber versichern, dass ich die zwei Jahre in Leipzig Vollgas gegeben habe und wir gute Erfolge hatten. Ich komme zurück in ein Stadion, in dem wir viele Siege gefeiert haben", so der heutige Bayern-Trainer.