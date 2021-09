Schalke-Absturz "war sehr hart" für Oczipka

O.Behrendt via www.imago-images.de

Bastian Oczipka spielte vier Jahre lang beim FC Schalke 04

Nach einer Horror-Saison mit dem Abstieg als Bundesliga-Tiefpunkt und dem anschließenden Vertragsende beim FC Schalke 04 heuerte Bastian Oczipka inzwischen bei Union Berlin an. Die letzten Monate bei den Königsblauen hat der Routinier in keiner guten Erinnerung.

"Nach der Saison war es sehr hart. Das hat an mir genagt. Deswegen war die Zeit ohne Verein vielleicht gar nicht so verkehrt, um den Kopf freizubekommen. In dem einen Jahr sind viele negative Sachen passiert", sagte Oczipka im Rahmen einer Medienrunde.

Für Schalke hatte der 32 Jahre alte Linksverteidiger in der vergangenen Saison noch 27 Ligaspiele bestritten. Letztlich stiegen die Knappen aber sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Oczipkas wechselhaftes Gastspiel in Gelsenkirchen endete nach vier Jahren.

So hielt sich Bastian Oczipka nach seinem Aus beim FC Schalke 04 fit

Der erfahrene Profi hielt sich anschließend in einem von seinen Beratern organisierten Trainingscamp in Köln fit. "Dort habe ich sechs Einheiten in der Woche absolviert, teils allein, teils mit anderen zusammen. Der Ball war bei manchen Übungen dabei. Man muss sich selbst motivieren", sagte Oczipka.

Er habe bei seiner Vereinssuche "viele Optionen" gehabt, sich aber "ein bisschen Zeit" lassen wollen. "Ich wollte nicht das nächstbeste annehmen, sondern persönlich richtig überzeugt sein."

"Positive Grundstimmung" bei Union Berlin überzeugte Bastian Oczipka

Für einen Wechsel zu Union habe die "positive Grundstimmung" bei den Köpenickern gesprochen, erklärte Oczipka. "Frühere Mitspieler wie Cedric Teuchert, Max Kruse und Frederik Rönnow habe ich kontaktiert. Alle haben mir dazu geraten."

Oczipka bat um Geduld. "Ich werde Zeit brauchen, um Spielfitness zu bekommen. Da müssen wir in den nächsten Tagen und Wochen die richtige Balance finden." Eine Einsatz im ersten Bundesligaspiel nach der Länderspielpause gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) schloss der Neu-Berliner aus.