Neue Position von Leroy Sané beim FC Bayern denkbar

Sieht Leroy Sané beim FC Bayern auf mehreren Positionen: Trainer Julian Nagelsmann (l.)

Leroy Sané ist einer der besten Flügelstürmer im Kader des FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler könnte künftig unter München-Trainer Julian Nagelsmann aber auch auf einer anderen Position eingesetzt werden.

Der Cheftrainer des FC Bayern ließ in einer Fragerunde mit Fans durchblicken, dass Leroy Sané nicht nur die Position als offensiver Außenspieler liegt. Nagelsmann traut dem 25-Jährigen zu, "überall auf dem Platz eine tragende Rolle" spielen zu können. Grundsätzlich sei er ein Trainer, "der für Variabilität steht und von seinen Spielern verlangt, dass sie verschiedene Positionen spielen können. Das gilt auch für Leroy."

Sané, der am liebsten über die linke Seite angreift, werde daher "auch rechts und zentral spielen. Letzteres liegt ihm auch. Man sollte sich nicht festlegen und auch nicht so viel darüber sprechen", so Nagelsmann weiter. Gegen Hertha BSC am vergangenen Bundesliga-Spieltag habe Sané in zentraler Rolle einen guten Eindruck hinterlassen.

Grundsätzlich will Nagelsmann aber darauf achten, "dass der Spieler auf der Position spielt, wo er sich wohlfühlt". Große Experimente wird es im Fall Leroy Sané daher wohl vorerst nicht geben.

Nagelsmann: Sané macht Schritt "in die richtige Richtung"

Der deutsche Nationalspieler war beim jüngsten 6:0 gegen Armenien einer der besten Spieler auf dem Feld. Mit Teamkollege Serge Gnabry wechselte er oftmals die Seiten und schuf somit neue Räume. Sein Trainer beim FC Bayern sieht "Schritte in die richtige Richtung", stand Leroy Sané doch in den vergangenen Wochen eher in der Kritik.

"Das war sehr wichtig für den FC Bayern, vor allem aber auch für ihn. Er hat viel Gegenwind bekommen. Das, was man ihm vorwirft, hat er in dem Spiel abgelegt. Leroy war in jeder Gegenpressingsituation dabei und hat viel nachverteidigt", kommentierte Nagelsmann die Leistung im Länderspiel. Sané war erst kürzlich vom eigenen Münchner Publikum ausgebuht worden.