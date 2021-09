Debüt gegen Leipzig? Sabitzer macht Fortschritte

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer (am Ball) trainierte am Dienstag mit dem FC Bayern

Während sich zahlreiche Profis des FC Bayern momentan noch auf Länderspielreise befinden, laufen an der Säbener Straße bereits die Vorbereitungen für das anstehende Aufeinandertreffen mit RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr). Dabei konnte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag einen Neuzugang im Training begrüßen.

Nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern musste Marcel Sabitzer in den vergangenen Tagen aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich kürzertreten. Nun hat der Neuzugang den nächsten Schritt in Richtung seines Debüts gemacht.

Acht Tage nach seiner Ankunft in München konnte Sabitzer am Dienstagmittag erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen. Wie "Bild" berichtet, absolvierte der 27-Jährige unter anderem das obligatorische Abschlussspiel, bei dem der zentrale Mittelfeldspieler die vielen Jugendspieler in Szene setzte und gegen Ende sogar ein eigenes Tor erzielte.

Demzufolge kann sich Trainer Nagelsmann Hoffnung auf ein Comeback Sabitzers im Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig machen.

FC Bayern kann wohl bald wieder auf Müller setzen

Darüber hinaus macht Thomas Müller ebenfalls Fortschritte. Am Dienstag spulte der 31-Jährige das 50-minütige Aufbau-Training bei Fitnesscoach Holger Broich ab. Dabei habe sich Müller, der zuletzt über eine Adduktoren-Zerrung klagte, "noch ab und zu an seine Problemstelle an der linken Oberschenkel-Innenseite" gefasst, heißt es. Ein möglicher Einsatz gegen Vize-Meister Leipzig sei noch offen.

Neben Müller trainierte auch Dayot Upamecano (Oberschenkel) individuell. Lucas Hernández (Knie-OP), Marc Roca, Benjamin Pavard (beide Bänderriss) und Josip Stanisic (Kapsel-Blessur am Zeh) sind bereits einen Schritt weiter. So nahm das Bayern-Quartett am Teamtraining teil.

Sorgen bereiten hingegen noch Alphonso Davies und Kingsley Coman. Letzteren plagen laut Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps "leichte Wadenprobleme". Davies verletzte sich hingegen im Länderspiel zwischen Kanada und den USA (1:1) hingegen am linken Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus.