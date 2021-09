Sammer wägt ab: Haaland-Summen "nicht unanständig"

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Erling Haaland ist die Lebensversicherung des BVB

Erling Haaland von Borussia Dortmund zählt zu den begehrtesten Fußballern der Welt. Der Angreifer des BVB wurde in der vergangenen Transferphase unter anderem mit einem millionenschweren Wechsel zu Champions-League-Sieger FC Chelsea in Verbindung gebracht, auch er selbst hätte im Falle eines Wechsels wohl ordentlich abkassiert. BVB-Berater Matthias Sammer sieht solche Summen als Teil des Geschäfts.

50 Millionen Euro Bruttogehalt: So viel soll Erling Haalands Berater Mino Raiola laut "Sport Bild" aufgerufen haben, wäre der Norweger tatsächlich in diesem Sommer nach England gewechselt. Für Matthias Sammer, selbst als externer Berater der Dortmunder Chefetage aktiv, ist zwar kein Spieler ein solches Jahressalär "moralisch, menschlich, von meinem Gefühl her" wert. "Aber Angebot und Nachfrage haben etwas mit Leistung und Entwicklung zu tun", schob der 54-Jährige hinterher.

So gäbe es auch Argumente, die für eine derartige Vergütung eines 21-Jährigen sprechen: "Man könnte sagen, solche Forderungen sind nicht in Ordnung. Aber ich bin der Meinung, dass sich der Fußball mit all seinen Emotionen nicht einer grundsätzlich negativen Diskussion stellen sollte. Der Fußball hat sich die Möglichkeiten des Geldes erarbeitet, das ist nicht unanständig."

Aus moralischer Sicht, räumte Sammer ein, könne man jedoch "den Kopf schütteln". Derzeit verdient Haaland beim BVB angeblich acht bis zehn Millionen Euro brutto.

Haaland-Abschied vom BVB? "Fußball ist Tagesgeschäft"

Geht es nach den Schwarz-Gelben, soll der Top-Stürmer ohnehin so lange wie möglich beim Revierklub bleiben, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Aufgrund einer Ausstiegsklausel, die je nach Bericht zwischen 75 und 90 Millionen Euro schwer ist, könnte er im kommenden Sommer allerdings ohne das Veto der Borussia wechseln.

"Man muss feststellen", so Matthias Sammer weiter, "dass der Schritt von Salzburg zu Dortmund strategisch hochinteressant war. Mit seinem Ehrgeiz, dem Willen, der Power und der fußballerischen Entwicklung diesen Weg verfolgen zu können, das ist fantastisch". Daher wolle er jedes Spiel mit Erling Haaland im BVB-Trikot "genießen".

Den Abschied nach der laufenden Saison wollte der Europameister von 1996 aber noch nicht prognostizieren. "Fußball ist Tagesgeschäft, dieses Jahr mit Dortmund wird sehr interessant." Der BVB habe die "Entwicklungen genau im Blick. Falls es irgendwann mal so sein sollte, dass Erling geht, müssten wir uns damit beschäftigen".