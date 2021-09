Medien: Werner beim FC Bayern ein Top-Kandidat, wenn ...

ULMER via www.imago-images.de

Knipst Timo Werner irgendwann auch für den FC Bayern?

Deutsche Nationalspieler stehen beim FC Bayern fast schon traditionell auf der Wunschliste. Auch der Name von Timo Werner wurde an der Säbener Straße bereits genannt. Und der Stürmer könnte angeblich tatsächlich bald ein Thema in München werden.

Gerüchte über einen Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern kursieren schon lange. Mal soll der Stürmer gegen Robert Lewandowski getauscht werden, mal soll Julian Nagelsmann auf einen Kauf pochen und mal werden entsprechende Gerüchte von Beratern und "Transferexperten" zusätzlich befeuert und überhaupt erst am Leben gehalten.

Auch "Sport1" behauptet nun, dass Werner früher oder später ein Kandidat an der Säbener Straße werden könnte. Damit der Ex-Leipziger die Stamford Bridge Richtung München verlässt, müsste dem Sender zufolge vorher allerdings einiges zusammenkommen.

Wie könnte Werner beim FC Bayern landen?

Möglich würde ein Wechsel des Nationalstürmers dem Bericht zufolge nur dann werden, wenn Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängert. Der Kontrakt des Polen läuft aktuell nur bis 2023. Ein Abschied im kommenden Jahr ist demnach nicht auszuschließen. Zumal Lewandowski schon über eine neue Herausforderung nachdenken soll.

Aber selbst ein Lewy-Abschied im Sommer 2022 würde nicht automatisch bedeuten, dass sich die Münchner um Werner bemühen, spekuliert "Sport1". Denn zwischen einem Werner-Transfer und dem Rekordmeister stünde dann immer noch BVB-Superstar Erling Haaland. Der Norweger wird nicht selten als Wunschkandidat der Bayern bezeichnet. Von einem Wechsel nach München ist dem TV-Sender zufolge trotzdem nicht auszugehen.

Sollte Lewandowski gehen und Haaland gleichzeitig nicht kommen, wird Werner laut des Berichts ein "Top-Kandidat" des Rekordmeisters. In diesem Fall beziffert der Sender die "Wechsel-Wahrscheinlichkeit" auf satte 70 Prozent. Bis dahin, so scheint es, ist es aber noch ein weiter Weg.