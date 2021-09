Medien: Baumgart weiter in Kontakt mit Heldt

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Steffen Baumgart hat beim 1. FC Köln einiges bewegt

Kurz vor seiner Entlassung stellte Horst Heldt als Manager des 1. FC Köln mit der Verpflichtung von Steffen Baumgart noch eine wichtige Weiche für die Zukunft. Beide stehen weiterhin in Kontakt.

Als Fast-Absteiger des Vorjahres ist der 1. FC Köln überraschend stark in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Sechs Punkte stehen nach drei Spielen bereits auf der Habenseite, die einzige Niederlage beim FC Bayern fiel nach starker Leistung mit 2:3 denkbar knapp aus.

Eng verknüpft ist der Aufschwung der Domstädter mit den Namen Steffen Baumgart. Der langjährige Chefcoach des SC Paderborn entschied sich im Sommer für einen Tapetenwechsel und ausgerechnet für den Wechsel ins traditionell unruhige und schwierige Köln.

1. FC Köln: Horst Heldt gratuliert Steffen Baumgart

Großen Anteil daran, Baumgart das Engagement beim FC schmackhaft zu machen, hatte Ex-Sportchef Horst Heldt, der kurz nach der gewonnen Relegation gegen Holstein Kiel von seinen Aufgaben in Köln entbunden wurde. Baumgart sei von seiner Demission überrascht worden, gab Heldt damals in einem "Bild"-Interview an und berichtete über ein "sehr gutes Verhältnis" mit dem Fußballlehrer.

Baumgart selbst erklärte gegenüber "Sport1", er habe "sehr gute Gespräche" mit Heldt geführt und sich "auf die Zusammenarbeit gefreut".

Wie "Sport Bild" berichtet stehen Baumgart und Heldt auch mehr als drei Monate nach dessen Rauswurf noch in engem Kontakt. Nach dem 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum vor der Länderspielpause hätten Baumgart Glückwünsche von Heldt zum guten Saisonstart erreicht, so das Blatt.

Horst Heldt "menschlich enttäuscht" von Nachfolger Jörg Jakobs

Wie diese positive Verbindung der beiden bei den restlichen Verantwortlichen des FC ankommt, ist nicht überliefert.

Klar ist, dass sich Heldt nach seinem Aus zumindest extrem kritisch über seinen Nachfolger Jörg Jakobs äußerte.

Von ihm sei er "menschlich enttäuscht", so der Ex-Profi damals. "Wir haben lange vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber bis heute hat er sich weder bei mir gemeldet noch eine Nachricht geschickt."