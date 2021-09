Medien: Mehrere Anfragen für Werders Toprak

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Ömer Toprak ist einer der Topspieler von Werder Bremen

Werder Bremen hat nach dem Bundesliga-Abstieg in den letzten Wochen und Monaten etliche teure Spieler veräußert. Doch der international erfahrene Ömer Toprak spielt weiterhin an der Weser, obwohl es durchaus die Möglichkeit zum Wechsel gegeben haben soll.

Ömer Toprak möchte die Suppe auslöffeln, in die er sich mit seinen früheren Kollegen gebracht hat, von denen viele gar nicht mehr da sind. Schnellstmöglich soll es für den Innenverteidiger mit Werder Bremen wieder zurück ins Oberhaus gehen. Dabei hätte der 32-Jährige durchaus bei einem anderen Klub weitermachen können, wie der "kicker" nun berichtet.

Demnach habe es "ein paar Anfragen" für Toprak gegeben. Ein Angebot, über das der Abwehrspieler ernsthaft hätte nachdenken müssen, sei jedoch nicht dabei gewesen, schränkte das Fachmagazin sein. Aus türkischen Medien hieß es vor einiger Zeit, dass Süper-Lig-Klub Göztepe Izmir Interesse bekundet habe.

Die vereinsnahe "Deichstube" berichtete rund um den Deadline Day zwar, dass für Toprak ein Wechsel zu einem Erstliga-Klub interessant gewesen wäre, in die Heimat seiner Eltern wollte Toprak allerdings wohl nicht.

Baumann-Gefühl: Toprak wollte Werder Bremen nicht verlassen

Frank Baumann habe ohnehin nie das Gefühl gehabt, "dass er unbedingt wegwollte", zitiert der "kicker" den Werder-Geschäftsführer.

Nun also wird Toprak, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist, mindestens bis zur Winterpause in Bremen bleiben, möglicherweise sogar noch bis in den Sommer.

In der Mannschaft ist der Türke anerkannt und wird hoch geschätzt. Nicht umsonst wählte ihn das Team zum neuen Kapitän, was Toprak freute. "Die Jungs kennen meinen Charakter", sagte der 32-Jährige. Baumann lobte gleichzeitig: "Er ist seit dem ersten Tag der Vorbereitung vorneweg gegangen."

Toprak habe bereits in der letzten Saison "eine gute Führungsrolle eingenommen", so der Sportchef der Hanseaten weiter.