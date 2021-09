Baumgart verteidigt Flick: Muss sich bei Bayern bedienen

via www.imago-images.de

Steffen Baumgart trainiert den 1. FC Köln

Mit zwei Siegen aus drei Spielen ist der 1. FC Köln furios in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Nun hat sich Effzeh-Coach Steffen Baumgart zum Erfolgsrezept des Domstadt-Klubs geäußert, erklärt, warum er derzeit gern eine Schiebermütze trägt und Hansi Flicks Entscheidungen als Bundestrainer verteidigt.

"Es wurde über Wochen immer wieder versucht, Hansi Flick trotz starker Leistungen seines Teams zu kritisieren. Das stört mich, weil ich glaube, dass Hansi Flick ein richtig guter Trainer ist", blickte Baumgart bei "Sport1" auf eine Phase zurück, in der der heutige Bundestrainer noch als Trainer des FC Bayern aktiv war.

Dass Flick nun in seiner neuen Funktion weiter auf viele Stars des deutschen Rekordmeisters zurückgreift, stört Baumgart gar nicht. "Ach was. Der FC Bayern hat nun mal die besten deutschen Spieler", erklärte der Köln-Trainer deutlich und fügte fragend an: "Wo ist denn der Spitzenverein mit ähnlich vielen deutschen Spielern?"

Flick müsse sich also zwangsläufig beim FC Bayern bedienen. "Die Kritiker sollten einfach mal nachdenken und nicht nur schreiben, dass die Nationalmannschaft zu Bayern-lastig sei. Das kann ich nicht nachvollziehen", polterte der 49-Jährige, der mit dem 1. FC Köln gerade auf der Erfolgsspur unterwegs ist.

Baumgart erklärt sein Erfolgsrezept beim 1. FC Köln

3:1 gegen Hertha BSC, nur knapp verloren gegen den FC Bayern (2:3) und zuletzt ein 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger VfL Bochum: Die Ergebnisse stimmen bei Baumgarts neuem Klub genauso wie die Spielweise.

Sein Erfolgsrezept erklärt der Trainer, der im Sommer nach vier Jahren beim SC Paderborn an den Rhein wechselte, so: "Wir haben den Jungs erklärt, wie wir uns Fußball vorstellen. Dass man einfach versucht, sein Spiel umzusetzen und ganz bei sich bleibt. Das nehmen sie gut an."

Er müsse den Effzeh-Star das Fußballspielen nicht beibringen, "sondern es geht einfach darum zu sagen: 'Wir schieben das Spiel ein bisschen weiter nach vorne.'"



Etwas offensiver zu spielen, heißte ja nicht um Umkehrschluss, dass man nur noch vorne spiele, schränkte Baumgart ein. "Sondern dass ich schon an der Mittellinie attackiere. Dadurch sind die Wege zum Tor vielleicht etwas kürzer. Wenn das dann funktioniert, wächst das Selbstvertrauen."

Baumgart: Darum trage ich Schiebermütze

Neben den sportlichen Leistungen mit den Kölner sorgte Baumgart auch mit seiner Schiebermütze für Aufsehen, die er bei jeder Gelegenheit trägt.

"Daraus wird jetzt ein Thema gemacht", sagte der Coach lachend, als er darauf von "Sport1" angesprochen wurde. "Ich trage privat immer Schiebermützen, vorher waren es Basecaps. Ich habe gesehen, dass es im Fanshop eine Schiebermütze gibt und trage sie gerne. Das ist aber für den Fußball nicht wichtig."